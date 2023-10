Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (04.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie könne den Ausbruch vom vergangenen Freitag nicht verteidigen und konsolidiere heute im Vormittagshandel stärker. Dabei seien mehrere Chartmarken gerissen worden. Zudem gebe es eine weitere Analystenstudie zu den angepassten Strategiezielen. Nun zähle jedoch ein ganz anderer Faktor.Die Experten des Bankhauses Metzler hätten ihr Kursziel für die Aktie von 14 auf 14,40 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Das erhöhte Kursziel für die Commerzbank-Aktie würden die Analysten mit den angepassten Zielen des Frankfurter Instituts begründen, bis 2027 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 11% bei einer harten Kernkapitalquote von mindestens 13,5% anzustreben. Derzeit liege die Prognose von Metzler für 2025 bei der Eigenkapitalrendite bei 8,25%.Für die Ausschüttungsquote strebe die Commerzbank mittelfristig 50% für 2023, mindestens 70% für 2024 und 50 bis 100% für die Jahre 2025 bis 2027 an. Die Metzler Experten würden es begrüßen, dass die Commerzbank ihre Eigenkapitalkosten verdienen wolle. Das Erreichen des neuen Ziels erfordere allerdings eine fortgesetzt gute Nettozinsmarge, geringe Kreditausfälle, wachsende Provisionserträge und weitere Kostendisziplin. Die am Freitag angekündigte zusätzliche Risikovorsorge für Kredite auf Schweizer Franken der polnischen Tochtergesellschaft von geschätzten 230 Mio. Euro könne im Metzler-Berechnungsmodell für die Commerzbank aufgefangen werden.Auch dieser Kommentar könne den Abverkauf der Notierung nicht stoppen. Am Montag nach dem starken Ausbruch vom vergangenen Freitag über die 200-Tage-Linie bei 10,10 Euro habe der Kurs bereits nachgegeben. Im eher schwachen Gesamtmarkt habe sich das Minus heute deutlich ausgeweitet. Dabei sei der GD200 genauso wie die 100-Tage-Linie bei 10,14 Euro und die 50-Tage-Linie bei 10,08 Euro gerissen worden. Die Aktie sei wieder unter die 10-Euro-Marke gerutscht.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.