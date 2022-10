Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (07.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern wolle mit seiner jüngsten Ankündigung, dass mehr Filialen geschlossen werden sollten als ursprünglich kommuniziert, noch stärker an der Kostenschraube drehen. Derweil komme von der EZB offenbar die Maßgabe, auch bei Sonderausschüttungen mit Augenmaß zu agieren, wie "Bloomberg" jüngst berichtet habe.Laut der Nachrichtenagentur habe die Bankenaufsicht der EZB verschiedenen Instituten kürzlich nahegelegt, sowohl in Bezug auf variable Vergütungen als auch hinsichtlich der Dividenden Zurückhaltung an den Tag zu legen. Dahinter stehe die Sorge, dass die Energiekrise zu einer Welle von Zahlungsausfällen führen könnte, habe es geheißen.Die Warnungen der EZB hätten zudem an Dringlichkeit zugenommen, wie darüber informierte Personen "Bloomberg" berichtet hätten. Neben einigen anderen Banken habe sich die Commerzbank jüngst einen optimistischen Ausblick gegeben, obwohl die ausufernde Inflation und steigende Zinsen die wirtschaftlichen Aussichten eintrüben würden. Trotz der in die Höhe schnellenden Energiepreise würden die Geldhäuser bisher keine Notwendigkeit für massive Rückstellungen für Kreditausfälle sehen.Das sei das Problem: Die EZB sei der Ansicht, dass die Banken die Risiken womöglich unterschätzen würden. Es gebe "eine gewisse Unlust auf Seiten der Banken, sich ernsthaft in aufsichtliche Diskussionen" über wirtschaftliche Risiken einzubringen, habe der Präsident des Aufsichtsgremiums der EZB, Andrea Enria, jüngst bei einer Konferenz in Wien gesagt.Die Commerzbank-Aktie notiere am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt nur leicht im Minus.Investierte bleiben bei der Commerzbank-Aktie dabei und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank