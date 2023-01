Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,778 EUR +1,60% (23.01.2023, 10:42)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,754 EUR +1,60% (23.01.2023, 10:27)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (23.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank habe am 18. Januar kurz davor gestanden, wieder zweistellig zu notieren - doch dann habe eine Konsolidierung eingesetzt. Allerdings sei das zu erwarten gewesen und aus charttechnischer Sicht sei das gesund. An einer wichtigen Marke habe der Kurs nun wieder gedreht. Mehrere Experten hätten zudem jüngst die Papiere nochmals unter die Lupe genommen.Die Schweizer Großbank UBS habe die Commerzbank-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die deutschen Konjunkturdaten seien zuletzt nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen, die Branchentrends stützten weiterhin und die positiven Auswirkungen steigender Zinsen stünden noch bevor, habe Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie geschrieben. Er halte daher die Gewinnschätzungen und die Bewertungen in der Branche für zu niedrig.Etwas skeptischer seien die Analysten der kanadischen Bank RBC. Sie hätten das Kursziel vor dem Bericht zum vierten Quartal zwar ebenfalls angehoben, allerdings nur von 8,50 auf 9,00 Euro, was unter dem aktuellen Niveau liege. Die Einstufung verbleibe auf "sector-perform". Angesichts des günstigen Zinsumfeldes habe sie ihre Schätzung für die Nettozinserträge des Finanzinstituts angehoben, so Analystin Anke Reingen.Die Commerzbank warte erst am 16. Februar mit den Zahlen zum dritten Quartal und damit den Jahreszahlen auf. Dann werde das Augenmerk auch auf Ausschüttungen, Aktienrückkäufe und Dividende liegen. Zudem könnte es Anpassungen bei der Strategie zur laufenden Sanierung geben.Die Aktie der Commerzbank gehöre 2023 bisher zu den Top-Performern im europäischen Finanzsektor. Viel spreche dafür, dass sich der positive Trend im laufenden Jahr fortsetze. Das Jahreshoch 2022 bei 9,51 Euro habe als Unterstützung fungiert, der Kurs sei wieder nach oben gedreht. Nun stehe wieder die Marke von 10,00 Euro im Fokus.Mit Material von dpa-AFX.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.