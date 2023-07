Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe zuletzt wieder Boden gutmachen können. So hätten die Papiere des DAX-Konzerns auf Zwei-Wochen-Sicht rund 13 Prozent Performance erzielt. Auch am Dienstag stehe der Finanztitel auf der Gewinnerliste. Derweil erachte Commerzbank-Boss Manfred Knof einen wichtigen und vielzitierten Auslandsmarkt als äußerst attraktiv.Konkret sehe der Top-Manager der zweitgrößten deutschen Privatbank den Schweizer Bankenmarkt im Umbruch und zudem nach der CS-Übernahme durch die UBS gute Chancen für ein weiteres Wachstum. "Schweizer Firmenkunden suchen eindeutig nach Alternativen", habe Knof in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview mit der Handelszeitung gesagt.Das Team in der Schweiz werde derzeit mit Anfragen von Kunden "regelrecht geflutet", so Knof. "Auch ich selbst werde von Schweizer Kunden immer wieder angesprochen." Die Schweizer Industrie sei sehr exportorientiert, nicht nur Richtung Deutschland, auch Richtung Asien, so der Commerzbank-Chef. Das sei genau die DNA der Commerzbank. "Insofern haben wir derzeit eine besondere Situation, von der wir auch gut profitieren können."Hintergrund: In der Schweiz habe die Commerzbank laut Knof ein Kreditbuch über elf Milliarden Euro, das sei "erheblich". Und das Volumen wachse laut dem Unternehmenschef jedes Jahr um einen zweistelligen Prozentbetrag. "Das Schweiz-Geschäft ist daher eine unserer Wachstumsperlen im Konzern." Zur Einordnung: Insgesamt habe das Kreditvolumen zum Ende des ersten Quartals (31. März) bei 124 Milliarden Euro gelegen.Die Commerzbank-Aktie könne am Dienstag leicht zulegen und notiere bei 10,52 Euro (Mittagszeit). Die nächste Hürde sei damit der Widerstand bei 10,75 Euro. Gelinge der Sprung darüber, dürfte im Bereich von elf Euro der nächste Halt stattfinden. Darüber sei dann Luft bis zur 12-Euro-Marke. Nach unten biete der jüngst überwundene Widerstand bei 10,35 Euro eine erste signifikante Unterstützung.Mutige Anleger können bei der Commerzbank-Wette weiterhin mitmachen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: