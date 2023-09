Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (28.09.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In dieser Woche tagt das Management der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF), um die Strategie für die Zeit nach der laufenden Sanierung zu besprechen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Erste Details seien bereits vorher durchgesickert. Demnach rechne das Bankhaus bis 2026 mit steigenden Gewinnen und wolle davon mehr an die Eigentümer weitergeben. Im Rahmen der neuen Strategie peile der Vorstand eine Mindestausschüttung von 50 Prozent an, hätten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem "Handelsblatt" gesagt. Die Bank wolle dabei auf eine Mischung von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen setzen.Darüber hinaus wolle Deutschlands zweitgrößte Privatbank ihre Eigenkapitalrendite steigern: Sie solle 2024 auf mehr als 8 Prozent, 2025 auf mehr als 9 Prozent und 2026 auf mehr als 10 Prozent steigen. Um diese Ziele zu erreichen, wolle das Institut dem Bericht zufolge im Privatkundengeschäft das Geschäft mit vermögenden Kunden ausbauen. Dazu wolle die Commerzbank mehr Personal anstellen und auch die Augen nach Zukäufen offenhalten. Im Firmenkundengeschäft wolle Vorstand Michael Kotzbauer zudem unter anderem das Auslandsgeschäft ausbauen.Dem Bericht zufolge sei die neue Strategie allerdings noch nicht endgültig beschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten darüber in dieser Woche beraten wollen, habe es geheißen. Der aktuelle Zeitplan sehe vor, dass der Vorstand anschließend noch Anregungen des Aufsichtsrats in seine Pläne einarbeite. Vorgestellt werden sollten die neuen Ziele dann am 8. November zusammen mit den Zahlen zum dritten Quartal.Die Richtungssuche der Aktie nach den deutlichen Kursgewinnen seit Mai 2020 geht damit weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: