Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (31.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Kommende Woche werde die Commerzbank ihre Bücher öffnen und zum abgelaufenen Quartal berichten. Bereits heute sei es bei der polnischen Tochter mBank soweit gewesen, die seit Längerem unter hohen Rückstellungen für Frankenkredite leide. mBank-CEO Cezary Stypulkowski habe in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt, er gehe nicht davon aus, dass in den nächsten Quartalen keine Rückstellungen für die Franken-Kredite mehr anfallen würden. Und das, obwohl die mBank mittlerweile 86% des entsprechenden Portfolios mit Rückstellungen unterfüttert habe."Die Anleger scheinen derzeit zu optimistisch zu sein, was die polnischen Schweizer-Franken- Kredite angeht", so Stypulkowski. Tatsächlich seien nach der Wahl in Polen vor rund zwei Wochen Hoffnungen aufgekommen, dass die Opposition um Donald Tusk eine neue Regierung bilden könnte. Bisher sei der Auftrag zur Bildung einer Regierung zwar noch nicht erteilt worden, aber Anleger hätten für diesen Fall mit einer Deregulierung in der Finanzbranche gerechnet.Die Hoffnung bleibe, dass die mBank - gerade unter einer neuen Regierung - in absehbarer Zeit einen Teil der Rückstellungen für die Frankenkredite auflösen könne. Dann könnte von einem höheren Gewinn auch wieder die Mutter Commerzbank profitieren. Der Kurs setze die Bodenbildung heute unterdessen fort, bei 10,24 Euro liege mit der 100-Tage-Linie die nächste Hürde. Mutige Anleger könnten vor den Zahlen kommende Woche noch zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link