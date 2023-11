Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (23.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geschäft mit privaten wie gewerblichen Immobilienfinanzierungen sei in diesem Jahr aufgrund des hohen Zinsniveaus sehr schwierig. Dabei sei die Kredit-Sparte (und in dem Kontext auch Baufinanzierungen) der wichtigste Ertragsbringer der Commerzbank. Immerhin sehe ein namhafter Branchenverband Licht am Ende des Tunnels. Das eingebrochene Neugeschäft mit Krediten für Wohnimmobilien habe sich nämlich nach Einschätzung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) etwas erholt. Im dritten Quartal hätten die im VDP zusammengeschlossenen wichtigsten Immobilienfinanzierer Kredite für Wohnungen und Häuser im Volumen von 16,9 Mrd. Euro zugesagt - 13,4% mehr als im zweiten Quartal. Zugleich habe sich das Neugeschäft mit Krediten für Gewerbeimmobilien um 19% auf 13,8 Mrd. Euro erholt, wie der Verband am Donnerstag berichtet habe. Gemessen am Vorjahreszeitraum sei in beiden Bereichen jedoch ein Rückgang von gut einem Fünftel gestanden.Das Neugeschäft mit Immobilienfinanzierungen bewege sich gemessen an den Vorjahren weiter auf verhaltenem Niveau, habe Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer beim VDP, gesagt. "Allerdings sehen wir jetzt das dritte Quartal in Folge einen Anstieg." Das deute auf eine leichte Erholung hin. Der Verband vertrete Institute wie Deutsche Bank, Commerzbank, Landesbanken, große Sparkassen und Gewerbeimmobilienfinanzierer.Besonders stark habe sich demnach das Neugeschäft mit Krediten für Mehrfamilienhäuser zum Vorquartal erholt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Auch bei Darlehen für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen habe es Zuwächse gegeben. Bei Krediten für Büroimmobilien sei es um gut 10% weiter bergab gegangen.Hintergrund: Stark gestiegene Zinsen, hohe Inflation und Unsicherheit um den Ukraine-Krieg hätten den langen Immobilienboom in Deutschland beendet. Die Immobilienpreise in Deutschland seien deutlich gefallen. Zugleich würden sich Privathaushalte bei Immobilienkrediten zurückhalten: Im ersten Halbjahr habe das Neugeschäft von Banken um rund 50% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Die Krise insbesondere bei Gewerbeimmobilien treibe auch die Bankenaufseher um, die Rückschläge an den Immobilienmärkten als Gefahren für die Bankbilanzen fürchten würden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.