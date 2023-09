Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (12.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe im Vorstand einen Nachfolger für Marcus Chromik gefunden. Der Risikomanager höre zum Jahresende auf eigenen Wunsch auf. Den ersten Kandidaten der Commerzbank habe die Finanzaufsicht noch abgelehnt.Chromik habe bereits im Juli letzten Jahres klargemacht, dass er seinen Vertrag über 2023 hinaus nicht verlängern wolle. Schnell sei mit Bernd Rass scheinbar ein Nachfolger gefunden worden. Rass sei eine interne Lösung gewesen, er sei seit Jahren Bereichsleiter. Allerdings habe er kein grünes Licht von der Bankenaufsicht bekommen, die routinemäßig bei europäischen Banken Vorstandsbesetzungen begleite.Nun sei die monatelange Hängepartie aber wohl beendet. Denn gestern habe die Commerzbank mitgeteilt, dass Bernd Spalt 2024 die Nachfolge von Marcus Chromik als Risikovorstand antreten werde. Spalt sei ehemaliger Vorstandschef der österreichischen Großbank Erste Group. Nach "Handelsblatt"-Informationen stehe die Zustimmung der Aufsicht zwar noch aus, aber es solle keine Bedenken geben.Abgesehen von Spalt würden mittlerweile mit Thomas Schauffler als Privatkundenvorstand und Sabine Mlnarsky, die das Personalressort verantworte, zwei Weggefährten des Österreichers bei der Commerzbank arbeiten. Beide seien jahrelang ebenfalls für die Erste Group tätig gewesen. Gerade in der aktuellen Konjunkturlage mit erhöhter Unsicherheit komme dem Risikomanagement eine besondere Funktion zu. Daher sei es gut, dass die Commerzbank die Stelle zügig besetzen könne, nachdem es mit Rass nichtgeklappt habe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.