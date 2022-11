Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (28.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das laufende Jahr sei für die Commerzbank bisher sehr positiv verlaufen. Trotz aller wirtschaftlichen Belastungen werde das Finanzinstitut mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Milliardengewinn einfahren. Nun helle sich auch das Bild für die kommenden Monate etwas auf.Mindestens eine Milliarde Euro wolle die Commerzbank im auslaufenden Jahr Gewinn machen. Nach neun Monaten seien es bereits 963 Millionen Euro gewesen, das Ziel sei also in Reichweite. Der konjunkturelle Ausblick auf das Jahr 2023 habe allerdings bisher für Verunsicherung gesorgt.Nun gebe es aber immer Anzeichen, dass eine mögliche Rezession im kommenden Jahr kurz und mild ausfallen könnte. So sei der vielbeachtete ifo-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung in Deutschlands Unternehmen messe, im Oktober unerwartet angestiegen. Von 84,5 Zählern im Vormonat habe das Barometer auf 86,3 zugelegt. ifo-Präsident Clemens Fuest habe gesagt: "Die Rezession dürfte weniger tief ausfallen, als viele erwartet haben."Mut mache zudem, dass eine Gasmangellage zunehmend unwahrscheinlich geworden sei. Das erste von mehreren LNG-Terminals in Deutschland sei vor wenigen Tagen fertiggestellt worden. Damit schwinde auch für die Commerzbank das Risiko deutlich höherer Rückstellungen für Kreditausfälle durch Verwerfungen aufgrund von Gasmangel.Die Commerzbank-Aktie könnte 2023 zu den heimlichen Gewinnern gehören, sofern es zu keiner lang anhaltenden Rezession komme. Die Aktie ist eine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link