Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (23.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Notenbank FED habe gestern den Leitzins erneut angehoben, trotz der jüngsten Entwicklungen im Bankensektor. Anfängliche Kursgewinne am Markt hätten sich am Ende in Verluste umgedreht. Denn Aussagen zur Einlagensicherung in den USA hätten Anleger irritiert. Die Aktie der Commerzbank könne heute bereits vorbörslich dennoch weiter Boden gutmachen.Die FED habe den Leitzins gestern nur noch um 25 Basispunkte angehoben. Vor der Pleite der Silicon Valley Bank vor zwei Wochen hätten Experten im Schnitt noch mit 50 Basispunkten gerechnet. Die Notenbank scheine der Unsicherheit im Finanzsektor Rechnung zu tragen.Die US-Regionalbanken stünden weiterhin unter genauerer Beobachtung. Nachdem sich mehrere Rettungsoptionen bei der zuletzt stark unter die Räder geratenen First Republik Bank abzeichnen würden, habe nun der Kurs der kalifornischen Pacwest abgeschmiert. Finanzministerin Janet Yellen habe in einer Senatsanhörung gesagt, die Regierung denke nicht darüber nach alle Einlagen in den USA zu versichern. FED-Chef Jerome Powell habe hingegen deutlich gemacht, dass die Einlagen im US-Bankensystem sicher seien.Die Aktie der Commerzbank habe sich vom Tief am letzten Montag bereits deutlich erholen können und schiebe sich nun erneut an die Marke von 10,00 Euro heran. Auf Jahressicht stehe immer noch ein Plus von 10,9 Prozent. Der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks komme ebenfalls auf eine positive Performance. Hier stünden aber nur 7,4 Prozent zu Buche.Die Papiere sind dennoch weiterhin Teil des "Aktionär"-Depots, so Fabian Strebin. (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.