Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (04.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit die Linde-Aktionäre vor zwei Wochen endgültig für den Abschied des Traditionskonzerns aus dem DAX gestimmt hätten, sei die Commerzbank neben Rheinmetall in der Favoritenrolle für die Nachfolge. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern sei der härteste Konkurrent beim Einzug in den DAX, aber ein Sieger zeichne sich bereits ab.Für die Aufnahme in den deutschen Leitindex müssten mehrere Kriterien erfüllt werden, welche die Deutsche Börse AG nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard 2020 nochmals verschärft habe. Unternehmen müssten nun vorweisen, dass sie profitabel seien und zwei Jahre hintereinander Gewinn gemacht hätten. Seit Freitagabend scheine die Commerzbank nun auf der Zielgeraden zu sein, sie habe dazu eigens vergangenen Montag ihr EBITDA für 2022 vorab veröffentlicht. Da 2021 ebenfalls ein Überschuss angefallen sei, sei die Voraussetzung erfüllt.Zum Stichtag Ende Januar habe die Marktkapitalisierung der Commerzbank zudem über der von Rheinmetall gelegen. Gestern Abend habe nun die Deutsche Börse AG die Rangliste über die Höhe der Marktkapitalisierung der größten deutschen Unternehmen veröffentlicht. Die Commerzbank sei der beste Wert, der aktuell nicht im DAX notiere und belege den 33. Rang nach dem Börsenwert ihrer frei handelbaren Aktien.Zwar werde erst am 17. Februar offiziell bekannt gegeben, wer nun Linde im DAX nachfolge. Aber die veröffentlichte Rangliste diene als Grundlage für die Entscheidung. Passiere also nichts Unerwartetes mehr, dann notiere die Commerzbank ab dem 27. Februar nach fast fünf Jahren Unterbrechung wieder im DAX. Das dürfte zu mehr Aufmerksamkeit - auch bei ausländischen Anlegern - führen und natürlich mehr Nachfrage durch ETFs, die passiv in alle DAX-Werte investieren würden. Beide Faktoren seien potenzielle Treiber für steigende Kurse.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link