Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (29.03.2023/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Kursziel punktgenau erreicht - AktienanalyseAls die Kurse der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in der vorigen Woche zum ersten Mal den Boden bei 8,50 EUR nach unten testeten, erwartete Marktexperte Achim Mautz eine technische Gegenreaktion, wie er in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibt.Hierbei sei seine Zielrichtung die Ebene bei 10 bis 10,50 EUR gewesen. Und exakt auf diesem Niveau sei die Commerzbank-Aktie zwei Tage später auch angekommen. Doch warum sei gerade diese Ebene derart offensichtlich gewesen?Dazu schreibe Mautz: "Natürlich hat die technische Analyse nichts mit Hellseherei zu tun, sondern vielmehr mit Wahrscheinlichkeiten. Häufig sehen wir in stark überverkauften Situationen, dass es kurzfristig zu heftigen Gegenbewegungen in Richtung der fallenden gleitenden Durchschnitte kommt. Auf der besagten Ebene befanden sich die 20- als auch die 50-Tage-Linie und exakt hier nahmen Anleger die kurzfristigen Gewinne vom Tisch. Aus technischer Sicht hat sich nicht viel verändert. Die Aktie bleibt angeschlagen und ob es hier zu einem nachhaltigen Trendwechsel kommt, hängt ganz davon ab, ob der Support-Bereich rund um die Marke von 8,50 EUR gehalten werden kann. Darunter würde die Luft allmählich dünner werden und weitere Abschläge wären zu befürchten. Nach oben hin müssten die Bullen in Folge wieder die besagten gleitenden Durchschnitte zurückerobern, wie dies zuletzt im Dezember des vorigen Jahres zu sehen war. Bis es soweit ist, sollten sich Anleger besser mit spekulativen Engagements etwas zurückhalten."Hinweis:der Interessenkonfliktleitlinie von LYNX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: