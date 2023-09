Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,414 EUR +1,33% (11.09.2023, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,408 EUR +1,20% (11.09.2023, 09:42)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hinter der Aktie der Commerzbank liege eine turbulente Woche. Am heutigen Montag bestehe jedoch die Hoffnung, dass die Kurse wieder gen Norden laufen würden. Denn am Freitag habe bereits wieder ein größeres Kursplus erzielt werden können. Darauf sollten Anleger nun achten.In der letzten Woche habe eine neue Studie des britischen Geldhauses Barclays zu einem Abverkauf bei der Aktie der Commerzbank geführt. Denn die Analysten würden glauben, dass der Zinsüberschuss in Zukunft die hohen Erwartungen des Marktes nichts mehr erfüllen könne. In der Folge hätten die Kurse deutlich nachgegeben.Der Kurs habe infolge des negativen Newsflows eine Dreiecksformation nach unten aufgelöst. Dabei sei der Titel unter die Dreiecksbegrenzung gerutscht, die nahe der 200-Tage-Line bei 9,91 Euro verlaufen sei - ein starkes Verkaufssignal. Dann sei die Aktie am Donnerstag auf Schlusskursbasis auch noch unter das Zwischentief bei 9,20 Euro gerutscht. Allerdings habe sich der Kurs am Freitagabend mit 9,30 Euro wieder davon nach oben absetzen können.Im vorbörslichen Handel stehe die Aktie heute ebenfalls bereits höher. Würden die positiven Vorzeichen anhalten, dann könnte der Kurs wieder einen Versuch starten, das Volume-Peak bei 10,07 Euro zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.