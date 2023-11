Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,93 EUR -0,78% (16.11.2023, 10:57)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,935 EUR -0,82% (16.11.2023, 10:45)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (16.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Umbau der Commerzbank sei ein voller Erfolg. Da es vordergründig dabei um eine höhere Profitabilität und Effizienz gehe, rücke das Thema Technologie oft in den Hintergrund. Doch gerade auf diesem Feld sei dem Geldhaus nun ein Meilenstein gelungen.Die Commerzbank habe als erste Geschäftsbank in Deutschland von der BaFin eine Lizenz erhalten, um digitale Wertpapiere aus dem Bereich der Kryptowährungen zu verwahren. "Mit dem Erhalt der Lizenz haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Er unterstreicht unser bisheriges Engagement für den Einsatz neuester Technologien und Innovationen und ist Grundlage, um unsere Kunden im Bereich der digitalen Vermögenswerte begleiten zu können," habe Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Chief Operating Officer, der Commerzbank in einer Pressemitteilung gesagt.Das Finanzinstitut wolle nun zuerst für institutionelle Kunden "eine sichere, regulatorisch konforme und zuverlässige Plattform für die Verwahrung von Kryptowerten auf Basis der Blockchain-Technologie zur Verfügung zu stellen", wie es in der Pressemitteilung weiter heiße.Im Interview mit der Börsen-Zeitung habe del Castillo-Schulz gesagt, dass man sich erstmal auf Bitcoin und Ethereum konzentrieren werde, da diese Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung am relevantesten seien. Zudem könnten vorerst nur institutionelle Kunden in digitalen Wallets die Wertpapiere bei der Commerzbank verwahren lassen. Für Privatkunden gebe es das Angebot nicht.In den Handel mit Kryptowährungen wolle man laut del Castillo-Schulz vorerst auch nicht einsteigen, obwohl die BaFin-Lizenz die Erlaubnis dazu bereits beinhalte. Mittelfristig rechne die Commerzbank hingegen damit, dass das Kryptoverwahrgeschäft deutlich mehr Potenzial bei den Erträgen biete, als das mit digitalen Wertpapieren.Die Aktie sei derweil weiter in Lauerstellung knapp unter der Marke von 11,00 Euro. Knacke das Papier die Hürde, könnte es schnell in Richtung 11,30 Euro gehen.Anleger greifen zu und erhöhen den Stopp auf 8,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: