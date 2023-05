Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,328 EUR -2,83% (04.05.2023, 17:58)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,292 EUR -3,47% (04.05.2023, 17:36)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (04.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Kreditneugeschäft der Banken sei in diesem Jahr (bisher) rückläufig - darauf habe die kreditlastige Commerzbank bereits im Februar hingewiesen. Die Unsicherheiten im Bankensektor und vor allem das gestiegene Zinsniveau hätten die Vergabe von Darlehen erschwert. Nun scheine sich zumindest in einem Kreditsegment eine Trendwende abzuzeichnen.Die Nachfrage nach Baufinanzierungen habe sich nach Monaten kräftiger Rückgänge leicht erholt. Das Neugeschäft deutscher Banken mit Immobiliendarlehen an Privathaushalte und Selbstständige habe im März bei 15,3 Mrd. Euro, 27 Prozent mehr als im Vormonat Februar gelegen, würden neue Daten der Analysefirma Barkow Consulting zeigen. Damit sei der Abwärtstrend der vergangenen Monate durchbrochen: Zuvor sei das Neugeschäft seit Mai 2022 stetig gesunken auf zuletzt rund 12,1 Mrd. Euro im Februar, da sich Verbraucher wegen des Zinsanstiegs mit Baufinanzierungen zurückgehalten hätten.Der März-Wert entspreche zugleich einem immensen Rückgang von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, der mit einem Rekordvolumen von 32,3 Mrd. Euro besonders stark ausgefallen sei, habe es in der Analyse von Donnerstag geheißen, die sich auf Zahlen der Bundesbank stütze.Der März sei generell ein sehr starker Monat am Markt für Baufinanzierungen mit Wachstumsraten von im Schnitt 19 Prozent seit dem Jahr 2003, habe Geschäftsführer Peter Barkow geschrieben. Der diesjährige März falle damit nur ein bisschen besser aus. "Daher legt der März zunächst eine Stabilisierung auf sehr niedrigem Level nahe."DER AKTIONÄR bleibe für die Commerzbank, mit Blick auf die weiter steigenden Zinsen, unter dem Strich positiv gestimmt, da das Zinsergebnis davon profitieren sollte. Am 17. Mai - im Rahmen der Q1-Zahlen - werde die deutsche Nummer 2 im Bankensektor hierzu Details bekannt geben. Zudem würden Dividende und Aktienrückkäufe als weitere Kaufargumente locken. Charttechnisch wäre jedoch wichtig, dass die 10,00-Euro-Marke zurückerobert werde.Risikobereite Anleger springen bereits zuvor auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)