Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Damit habe wohl niemand gerechnet. Der ehemalige Chef der Bundesbank, Jens Weidmann, solle ab nächstem Mai Vorsitzender des Commerzbank-Aufsichtsrates werden. Nach einer Meldung vom vergangenen Samstag wolle der amtierende Chef-Kontrolleur aus Altersgründen nicht mehr antreten. Weidmann sei zwar kein gelernter Banker, aber er gelte als sehr gut vernetzt.Die Commerzbank bekomme den vierten Aufsichtsratschef binnen drei Jahren - und dieses Mal sei es ein besonders prominenter: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (54) solle nach der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 den Posten des Chefkontrolleurs übernehmen. Der erst seit April 2021 amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Gottschalk (71) habe sich aus Altersgründen entschieden, dann nicht mehr zu kandidieren und in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium Weidmann als Nachfolger vorgeschlagen, habe der Frankfurter MDAX-Konzern überraschend am Samstagabend mitgeteilt.Weidmann kenne die Commerzbank aus schwierigen Zeiten: Als das Institut sich in der Finanzkrise 2008/2009 mit der Dresdner-Bank-Übernahme übernommen habe und mit Steuermilliarden vor dem Kollaps habe bewahrt werden müssen, sei Weidmann als einer der führenden Berater der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik im Kanzleramt gewesen. Der gebürtige Solinger habe damit zu der Gruppe von Spitzenbeamten gehört, die Rettungspakete für strauchelnde Banken geschnürt hätten. Seit der Finanzkrise sei der Bund größter Einzelaktionär der Commerzbank mit aktuell 15,6 Prozent Anteil.Im Alter von 43 Jahren habe Weidmann im Mai 2011 als damals jüngster Bundesbank-Präsident aller Zeiten den Posten bei der Notenbank in Frankfurt von Axel Weber übernommen, der im Streit über die Anti-Krisenpolitik der Europäischen Zentralban hingeworfen habe. Auch Weidmann habe als Mitglied des EZB-Rates stets vor einer zu ausufernden Geldpolitik gewarnt und die milliardenschweren Anleihenkäufe der EZB kritisch gesehen. Viele hätten Weidmann als einsamen Rufer gesehen.Für Weidmann spreche, dass er sowohl in Frankfurt als auch im politischen Berlin bestens vernetzt sei. Und er könnte an der Aufsichtsratsspitze der Commerzbank wieder für mehr Konstanz sorgen: Im Sommer 2020 habe der damalige Chefkontrolleur Stefan Schmittmann nach deutlicher Kritik des US-Finanzinvestors Cerberus hingeschmissen. Es sei der einstige Landesbanker Hans-Jörg Vetter gefolgt, der jedoch aus gesundheitlichen Gründen das Amt schon im Frühjahr 2021 wieder habe abgeben müssen. Als Nachfolger habe die Commerzbank überraschend den Genossenschaftsbanker Gottschalk verpflichtet.Die Commerzbank-Aktie ist eine laufende Empfehlung, Anleger greifen an schwachen Tagen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: