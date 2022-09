XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,098 EUR +0,57% (20.09.2022, 17:43)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (21.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 5,86 EUR) habe sich zuletzt immer wieder als tragfähiger Halt für die Commerzbank-Aktie erwiesen. Übergeordnet habe deshalb die zuvor ausgeprägte untere Umkehr weiterhin Bestand. Die Kursentwicklung der letzten Monate könne zudem als klassisches Dreiecksmuster interpretiert werden. Ein nachhaltiger Spurt über die obere Begrenzung (akt. bei 8,03 EUR) würde die beiden angeführten konstruktiven Argumente untermauern und eine wichtige Steilvorlage für eine weitere Aufwärtsbewegung liefern. Die Auflösung der beschriebenen Konsolidierungsformation werde durch verschiedene Indikatoren begünstigt. So habe der MACD gerade ein neues Einstiegssignal geliefert und auch die Relative Stärke (Levy) signalisiere wieder einen idealtypischen Aufwärtstrend. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe der trendbestätigenden Kursformation ein Anschlusspotenzial von rund 4 EUR - mehr als ausreichend, um das bisherige Jahreshoch bei 9,51 EUR zu überwinden und perspektivisch wieder in nachhaltig zweistelliges Terrain vorzustoßen.Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das Augusthoch bei 7,34 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,94 EUR -1,00% (21.09.2022, 08:56)