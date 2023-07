Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (27.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe zuletzt eine starke Rally auf das Parkett gelegt. Eine Woche vor Präsentation der Q2-Zahlen halte sich die Aktie solide über 11 Euro. Nachdem zahlreiche Konkurrenten zuletzt die Erwartungen übertroffen hätten, steige die Spannung bei Anlegern. Der Konsens sei durchaus optimistisch.Trotz teils pessimistischer Konjunkturprognosen würden Europas Banken bisher noch prächtig verdienen. Das hätten nicht zuletzt diese Woche die Quartalszahlen der Deutschen Bank und der UniCredit gezeigt. Vielfach sei der Nettozinsertrag nach mehreren positiven Quartalen in Folge weiter angestiegen. Das dürfte auch bei der Commerzbank der Fall gewesen sein.Der Konsens der Analysten rechne im abgelaufenen Quartal mit 1,92 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal seien erst 1,48 Milliarden Euro mit dem Kreditgeschäft eingefahren worden. Nach der Erhöhung der Prognose beim Nettozinsertrag mit den Q1-Zahlen auf 7 Milliarden Euro sei hier also noch Luft auf Jahressicht.Auch bei den Kosten könnte es besser als gedacht laufen: Auf Jahressicht könnte die Bank die Kosten-Ertrags-Quote knapp unter die Marke von 60 Prozent drücken. Kann man dieses Niveau halten, wäre das ein großer Erfolg für das Management. Denn das Geldhaus kämpfte lange Zeit mit zu hohen Kosten.Für Anleger direkt spürbar seien die Ausschüttungen. Nachdem die Deutsche Bank im August ein neues Programm zum Rückkauf eigener Aktien starten werde, seien die Erwartungen auch bei der Commerzbank hoch. Erst im Juni habe diese das erste derartige Programm in der Firmengeschichte durchgezogen. Abgesehen von der aktuellen Gewinnstärke, ergebe sich auch durch die gute Kernkapitalausstattung mit zuletzt 14,2 Prozent Aufwärtspotenzial bei den Aktienrückkäufen und Dividenden.Der zugrunde liegende Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, mutige Anleger sollten den Trend kaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 27.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.