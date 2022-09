Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,646 EUR +0,36% (01.09.2022, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,676 EUR +0,69% (01.09.2022, 12:00)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (01.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienmärkte würden am Donnerstag ihre Talfahrt weiter fortsetzen. Anleger würden seit einiger Zeit verstärkt auf der Verkäuferseite auftreten. Abgestoßen würden dabei auch Finanztitel wie die im MDAX gelistete Commerzbank. Vor allem aufflammende Konjunktursorgen und Rezessionsängste würden den Investoren aufs Gemüt drücken.Die Commerzbank selbst liefere heute keine News. Aber der Aktienkurs werde vom schwachen Gesamtmarkt mit nach unten gezogen. Zum einen wirke die Rede des US-Notenbankchef Jerome Powell vergangenen Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole immer noch nach, erklärten verschiedene Marktexperten. So habe Powell der Inflationsbekämpfung die höchste Priorität eingeräumt, auch wenn diese Bremsspuren in der Konjunkturentwicklung hinterlassen könnte. Denn: Eine dauerhaft hohe Inflation wäre noch gefährlicher.Zum anderen seien aus China am Donnerstag zudem schwache Wirtschaftsdaten mit dem Caixin-Index gekommen. Der Indikator für die Stimmung in der Industrie sei wieder unter die Schwelle von 50 Punkten gefallen, was eine wirtschaftliche Kontraktion signalisiere. Zudem hätten die chinesischen Behörden wegen eines Corona-Ausbruchs erneut eine Ausgangssperre verhängt, diesmal in der südwestchinesischen Metropole Chengdu. Dies nähre die Sorge davor, dass sich die Pandemie weiter auf die globalen Warenströme auswirke.Die Commerzbank schlage sich mit einem Minus von nur 0,4 Prozent noch vergleichsweise wacker. Wichtig sei, dass der Kurs nicht den GD50 (aktuell: 6,57 Euro) nach unten durchbreche. Komme es demnächst zu einer Gegenbewegung, rücke erneut die Hürde bei 6,85 Euro in den Fokus.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.