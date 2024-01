Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Mit einem neuen Joint Venture im Bereich digitale Zahlungsdienstleistungen stärke die Commerzbank ihr Angebot für Firmenkunden. Zusammen mit dem diese Woche gestarteten Aktienrückkaufprogramm sorge das für neuen Rückenwind bei der Aktie. Das helfe auch dem Chartbild.Die Commerzbank gründe, um ihr Angebot an digitalen Bezahlprodukten für Unternehmerkunden zu erweitern, zusammen mit dem US-Unternehmen Global Payments ein Joint Venture. Laut einer gemeinsamen Meldung solle das neue Unternehmen, die Commerz Globalpay GmbH, in der ersten Jahreshälfte 2024 starten. Das Produktportfolio solle digitale Bezahllösungen, die etwa die Smartphone-basierte Zahlungsanwendung von Global Payments umfassen würden, die es Händlern ermögliche, mobile Zahlungen ohne separates Kartenlesegerät zu akzeptieren.Die Commerzbank halte laut Meldung zukünftig 49% an der neuen Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Global Payments 51% der Anteile. Der Transaktion müssten aber noch diverse Aufsichts- und Kartellbehörden zustimmen.Früchte scheine auch das seit vergangenem Mittwoch laufende Programm zum Rückkauf eigener Aktien zu tragen. Die Commerzbank-Aktie setze sich heute vom Markttrend nach oben ab und versuche die Aufwärtstrendlinie bei 11,50 Euro zu halten. Das könnte gelingen, sofern sie auch nach der Veröffentlichung der ersten Quartalszahlen der US-Konkurrenz heute Mittag ihr Kursniveau verteidigt.Auch von den Quartalszahlen der US-Banken, die ab heute Mittag veröffentlicht würden, werde der Kursverlauf der Aktie in den nächsten Tagen abhängen. Positiv wäre es, wenn der Aufwärtstrend verteidigt werden könnte. Die Commerzbank-Aktie sei eine laufende Empfehlung mit Stoppkurs bei 9 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CommerzbankAktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.