Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank sei die beste Bank. In einem aktuellen Branchenranking sei das Frankfurter Geldhaus der klare Spitzenreiter - noch vor UniCredit und der Deutschen Bank. Nicht als Bank insgesamt, aber zumindest in einem Teilbereich des Bankengeschäfts könne ihr demnach kein Konkurrent das Wasser reichen.Die Commerzbank habe es erneut geschafft. In der aktuellen Coalition-Greenwich-Befragung habe sie den Thron der Top-Banken im Cash Management verteidigt. Die Frankfurter Bank führe das Feld unter anderem bei der Marktdurchdringung im Cash Management in Deutschland weiterhin an. Das gehe aus der aktuellen jährlichen Befragung der Beratungsfirma hervor. 68 Prozent der von Coalition Greenwich Befragten würden demnach auf die gelbe Bank setzen.Den zweiten Platz würden sich diesmal zwei Banken teilen. Für die Deutsche Bank und UniCredit hätten jeweils 56 Prozent gestimmt. Die Deutsche Bank habe damit leicht eingebüßt. Im Vorjahr habe ihr Stimmenanteil noch bei 61 Prozent gelegen. Der Vorsprung der Commerzbank sei somit sogar größer geworden.Für das Ranking habe Coalition Greenwich im europäischen Raum 849 Finanzchef und Treasurer befragt. Hinzu seien 931 Unternehmensentscheider im Bereich Cash Management sowie 175 Entscheider im Bereich Fremdwährungen gekommen. Unter Cash Management würden sämtliche Aufgaben und Maßnahmen, die zur Sicherung der Liquidität und zur Erreichung einer möglichst hohen Effizienz im Liquiditätsmanagement durchgeführt würden, zusammengefasst.Insgesamt ist die Commerzbank-Aktie aktuell eine Halteposition, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: