Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (30.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe im Gegensatz zum Gesamtmarkt ein gutes Jahr hingelegt. Der Konzern habe 2022 rund 30 Prozent an Wertzuwachs verzeichnet - der MDAX habe rund 28 Prozent verloren. Anleger würden sich nun die Frage stellen, ob dieser Aufwärtstrend auch im kommenden Jahr anhalte. Gehe es nach den Analysten, dann hätte die Aktie weiteres signifikantes Aufwärtspotenzial.Mit der der kanadischen RBC habe sich zwar zuletzt ein Analystenhaus "nur" neutral zur Commerzbank-Aktie geäußert: Das Kursziel für den MDAX-Wert von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "sector-perform" belassen. Die Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten zeige sich hingegen zuversichtlich für den Finanztitel. Von 25 befragten Experten würden 14 den Bank-Titel nämlich zum Kauf empfehlen. Elf (einschließlich der RBC Bank) nähmen eine neutrale Haltung. Und: Keiner der Experten würde die Aktie verkaufen. Das Konsensziel auf 12-Monatssicht betrage 9,97 Euro und impliziere weiteres Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau."Der Aktionär" sei indes noch optimistischer und sehe zweistellige Kurse im kommenden Jahr Zum einen sei die Commerzbank mit einem 2023er KGV von 7 nach wie vor günstig. Die Peer-Group werde mit dem Achtfachen Gewinnmultiple an der Börse bezahlt. Und auch das Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) von 0,4 signalisiere eine Unterbewertung. Die Wettbewerber kämen im Schnitt auf das Doppelte, und zwar 0,8.Die Commerzbank-Aktie verliere am letzten Handelstag des Jahres 2022 ein halbes Prozent auf 8,77 Euro. Die nächste Hürde auf dem weiteren Weg nach oben sei die psychologisch wichtige 9-Euro-Marke, im Anschluss stehe das Verlaufshoch vom 10. Februar bei 9,12 Euro im Weg. Werde auch dieses Hindernis übersprungen, rücke das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 Euro (21. Februar) ins Visier. Im Falle einer Konsolidierung würden das Juni-Hoch (21. Juni) bei 8,64 Euro und das November-Hoch (7. November) bei 8,43 Euro jeweils Unterstützung bilden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG