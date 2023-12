Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,505 EUR +0,86% (18.12.2023, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,50 EUR +0,62% (18.12.2023, 12:46)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (18.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die vergangene Woche habe für Commerzbank-Aktionäre deutliche Kursverluste gebracht, denn im kommenden Jahr könnte laut Markterwartungen die Zinswende nach unten starten. Viele Anleger würden daher nun Kasse machen. Das könnte indes verfrüht sein. Die Aktie versuche heute, den Abwärtstrend zu stoppen.Die FED scheine in Zukunft wieder mehr auf die Wirtschaftsentwicklung schauen zu wollen. Anders als die EZB habe sie nicht nur Preisstabilität als Mandat, sondern auch für ein angemessenes Wirtschaftswachstum zu sorgen. Die neuen Zinsprojektionen, die so genannten Dots, würden für 2024 nun drei Leitzinssenkungen zeigen. Nach Daten der Terminbörse CME kalkuliere der Markt mittlerweile sogar mit sechs im kommenden Jahr.Die EZB denke offiziell zwar noch nicht einmal über Zinssenkungen nach, wie ihre Präsidentin Christine Lagarde letzten Donnerstag gesagt habe. Aber in der Vergangenheit sei die Zinspolitik der EZB und der FED nie lange in entgegengesetzte Richtungen gelaufen. Zudem rechne die Notenbank laut ihrer eigenen Inflationsprognose damit, dass sich die Inflation schon 2024 dem Ziel von nahe zwei Prozent annähere.Das habe vergangene Woche der Commerzbank-Aktie stark zugesetzt, denn das Geldhaus gelte als sehr zinssensibel. Anleger würden sich nun fragen, ob nach den starken Ertragszuwächsen durch die gestiegenen Zinsen nun höhere Einbußen drohen würden. Jedoch werde die EZB wohl zögerlicher agieren als die FED, da die Inflation in der Eurozone hartnäckiger zu sein scheine.Insgesamt sei zu beobachten, dass die Finanzinstitute seit einem Jahr bei den steigenden Zinsen unter dem Strich den Großteil nicht an ihre Kunden in Form höherer Einlagesätze weitergegeben hätten. Das gelte auch für die Commerzbank. Somit bestehe dort noch ein Puffer.Im Vormittagshandel präsentiere sich die Commerzbank-Aktie heute leicht im Plus an der 100-Tage-Linie bei 10,48 Euro. Es wäre wichtig, auch mit grünen Vorzeichen aus dem Handel zu gehen, um den Abverkauf der letzten Tage vorerst zu stoppen. Halte die 100-Tage-Linie dennoch nicht, käme bei 10,23 Euro der GD200 in Sicht.Engagierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 8,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Abverkauf er vergangene Tage sei übertrieben, zumal die Commerzbank-Aktie günstig bewertet sei und steigendes Ausschüttungspotenzial im kommenden Jahr biete. (Analyse vom 18.12.2023)