Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie scheine die psychologisch wie charttechnisch wichtige 10-Euro-Marke zurückzuerobern. Im frühen Handel habe der DAX-Wert diese Hürde immerhin klar übersprungen. Derweil sei das große Thema dieser Tage, Künstliche Intelligenz (KI), auch im Bankensektor angekommen.Nach einem Bericht des "Handelsblatt" seien sich branchenübergreifend viele Unternehmen - auch die Banken - sicher, dass KI ein zentraler Erfolgsfaktor für die Zukunft sei. KI mache Prozesse effizienter und kostengünstiger, dadurch könnten auch neue Geschäftsfelder erschlossen werden.Die Banken etwa hätten aber auch Sorge, dass vertrauliche Daten auf den Servern der ChatGPT-Betreiberfirma OpenAI landen würden, heiße es. Die Deutsche Bank habe die Website des Programms für Beschäftigte gesperrt. "Es geht um den Schutz vor Datenlecks und nicht um die Frage, wie nützlich das Tool ist." Man prüfe, wie man generative KI auf sichere Weise integrieren könne. Ähnlich habe sich die Commerzbank geäußert.Die Aktie der zweitgrößten deutschen Privatbank überwinde zum Wochenausklang die 10-Euro-Marke und notiere mit einem Aufschlag von 2% bei 10,18 Euro. Die nächste wichtige Hürde lauere in Form des Verlaufshochs bei 10,43 Euro bzw. im Bereich von 10,50 Euro. Werde diese Marke genommen, sei der Weg bis zur 11-Euro-Hürde frei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.