Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,862 EUR -0,30% (09.06.2023, 17:54)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,824 EUR -0,57% (09.06.2023, 17:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (09.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Jetzt könnte es bei der Commerzbank schnell gehen. Die Aktie habe zuletzt nach der Verdoppelung in der Konsolidierung eine Dreiecksformation ausgebildet. Diese dürfte das Papier des Frankfurter Geldhauses mit seinem derzeitigen Ausbruchsversuch bald verlassen. Für steigende Kurse nach dem Break-out spreche ein Indikator.Geduld sei eine Tugend - genau daran würden wohl momentan die Commerzbank-Anleger denken, da die Aktie seit ihrem Vier-Jahres-Hoch im März nur noch seitwärts konsolidiere. Am Freitag versuche sich der Kurs aber an der Oberseite des Dreieckes bei 10,05 Euro. Sollte hier ein Ausbruch gelingen, stehe charttechnisch einer weiteren Aufwärtsbewegung nichts mehr im Weg.Grünes Licht gebe dabei der MACD-Indikator. Er habe die Signallinie von unten nach oben gekreuzt und dadurch ein Kaufsignal erzeugt. Gelinge der Break-out, liege das nächste Ziel am März-Hoch bei 12 Euro. Lasse die Commerzbank-Aktie auch diesen Widerstand hinter sich, sei der Weg zum Januar-Hoch 2018 bei 13,84 Euro frei.Die Konsolidierung nach der Rally sei ein normales Phänomen und das Chartbild sehe vielversprechend aus. "Der Aktionär" sei weiter optimistisch für die Commerzbank gestimmt. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: