XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,156 EUR +1,09% (21.11.2022, 12:08)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (21.11.2022/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Jens Weidmann soll neuer Aufsichtsratschef werden - AktiennewsHelmut Gottschalk hat sich entschieden, nach der nächsten Hauptversammlung aufgrund seines Lebensalters nicht mehr für eine neue Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats und Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) zur Verfügung zu stehen, so die Experten von "FONDS professionell".Deshalb habe er frühzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess eingeleitet. Im Präsidial- und Nominierungsausschuss der Commerzbank habe Gottschalk in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium Jens Weidmann als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen, der im Falle seiner Wahl auch als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung stehe. Die Vertreter der Anteilseigner im Präsidial- und Nominierungsausschuss hätten den Vorschlag positiv aufgenommen. Es sei in den nächsten Schritten geplant, die zuständigen Gremien mit der Angelegenheit zu befassen.Weidmann (54) sei von 2011 bis 2021 Präsident der Deutschen Bundesbank und in dieser Funktion zudem Mitglied des EZB-Rates gewesen. Zuvor sei er Leiter der wirtschafts- und finanzpolitischen Abteilung im Bundeskanzleramt gewesen. Darüber hinaus sei er von 2015 bis 2021 Verwaltungsratsvorsitzender der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gewesen.Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,142 EUR +0,94% (21.11.2022, 12:22)