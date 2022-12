Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie der Commerzbank gehe es kurz vor Jahresende nochmal hoch her. Der Kurs sei diese Woche stark nach oben geschossen und habe die Marke von 8,00 Euro durchbrochen. Auch im operativen Geschäft gebe es interessante News. Konkret gehe es um das Filialgeschäft, dessen Neuausrichtung Kernbestandteil der aktuellen Sanierung sei.Eine Filialöffnung an Samstagen sei für Commerzbank -Privatkundenvorstand Thomas Schaufler kein Tabu. "Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Wenn die Nachfrage der Kunden nach Samstagsöffnung der Filialen sehr groß wird, würden wir auch darüber nachdenken", habe der seit gut einem Jahr amtierende Manager der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Zunächst versuche die Commerzbank, Lücken in ihrem inzwischen deutlich ausgedünnten Filialnetz durch zwölf sogenannte Beratungscenter sowie eines am Heimatstandort der Online-Tochter Comdirect im schleswig-holsteinischen Quickborn zu schließen. In diesen Zentren biete die Bank telefonisch von montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie samstags von 8:00 Uhr bis 18:30 Uhr Beratung an."Die erweiterten Öffnungszeiten in den Beratungscentern sind ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung", habe Schaufler gesagt. "Und wir werden dann anhand der Reaktionen der Kunden sehen: Wie gut wird das angenommen." Es gehe darum, den Kunden zu zeigen, was im Beratungscenter möglich sei. Fast 70 Prozent der Anliegen, für die Kunden in Filialen kämen, könnten online erledigt werden, habe Schaufler vorgerechnet. "Wir müssen als Commerzbank schauen, dass unsere Systeme noch einfacher, noch bequemer, noch selbsterklärender werden, damit Kunden das auch in Anspruch nehmen."Die Commerzbank, die vor der Pandemie bundesweit etwa 1.000 Filialen gehabt habe, habe Anfang vergangenen Jahres unter neuer Führung radikal umgesteuert und eine Verkleinerung des Netzes von seinerzeit 790 auf 450 Standorte beschlossen. Zuletzt sei die Schließung weiterer 50 Standorte auf den Weg gebracht worden. "Im Moment fühle ich mich mit dem Setup von rund 400 Filialen wohl", habe Schaufler gesagt. "Es kann natürlich in die eine oder andere Richtung immer Anpassungen geben. Das bedeutet aber nicht, dass es immer nur weniger Filialen werden. Es kann punktuell auch in die andere Richtung gehen."Der Umbau des Geldhauses sei 2022 zügig vorangeschritten, der Vorstand habe bisher geliefert. Die Hälfte der Wegstrecke bei der Sanierung sei somit erfolgreich zurückgelegt. Im kommenden Jahr werde das Umfeld nicht leichter, zuletzt habe es aber so ausgesehen als wäre die Stimmung schlechter als die Lage.Die Aktie sei mit einem 2023er KGV nicht teurer als die Peergroup. Die Zinssensitivität der Commerzbank werde kommendes Jahr aber ein Vorteil. Zudem sei nun der charttechnische Ausbruch über das Juni-Hoch bei 8,64 Euro gelungen.Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 22.12.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: