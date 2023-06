Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (23.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Immer Ärger mit der mBank: Die Commerzbank habe heute Abend mitgeteilt, dass die polnische Tochter nach einem EuGH-Urteil zusätzliche Vorsorge für Schweizer-Franken-Kredite i.H.v. 342 Mio. Euro betreiben m[sse. In dem Zusammenhang habe sich die Commerzbank auch zu den Auswirkungen für das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr geäußert.Mit einem Zitat von Finanzvorständin Bettina Orlopp versuche die Commerzbank die Nachricht nett zu verkaufen: "Mit ihrem sehr profitablen Kerngeschäft, ihrer umfangreichen Vorsorge und ihrer guten Kapitalausstattung kann die mBank den Folgen des Urteils aus einer starken Position begegnen." Orlopp zufolge sei die mBank weiterhin bestrebt, mit ihren Kreditnehmern außergerichtliche Vergleiche abzuschließen. Klinge gut, aber in der Praxis heiße das, dass sich die zusätzliche Vorsorge in Polen entsprechend belastend auf das Ergebnis der Commerzbank im zweiten Quartal auswirken werde.Tröstlich allerdings: "Trotz dieser Belastung strebt die Commerzbank für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin ein deutlich höheres Konzernergebnis an als im Jahr 2022", teile die Bank mit. Dieser Ausblick hänge aber von der weiteren Entwicklung bei den Schweizer-Franken-Krediten der mBank ab und basiere auf der Annahme, dass es "lediglich zu einer milden Rezession in Deutschland kommt".Hintergrund der aktuellen Vorsorge-Entscheidung sei ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Fremdwährungskrediten eines mBank-Rivalens. Im Zuge dessen sei das Modell zur Bemessung der Vorsorge für Rechtsrisiken laut Commerzbank, umgerechnet rd. rund 1,7 Mrd. Euro).So richtig jucke die Nachricht, die kurz nach Xetra-Handelsschluss veröffentlicht worden sei, erst einmal nicht mehr. Der Kurs der Commerzbank-Aktie sei ohnehin bereits den ganzen Tag über unter Druck gestanden und gebe zum Wochenausklang fast 6% nach, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link