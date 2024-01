Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,65 EUR -1,11% (25.01.2024, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,66 EUR -1,20% (25.01.2024, 09:44)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (25.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit Tagen habe die Commerzbank-Aktie mit negativen Analystenkommentaren zu kämpfen. Die Experten würden zwar mehrheitlich nicht zum Verkauf des Titels raten, aber hätten vielfach ihre Kursziele gesenkt. Die Analysten vom Bankhaus Metzler seien hier die Ausnahme, sie würden hingegen auf das hohe Ausschüttungspotenzial verweisen.Zwar veröffentliche die Commerzbank erst am 15. Februar ihre Quartalszahlen und die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023. Dennoch würden sich viele Analysten in ihren Schätzungen natürlich schon auf das laufende Jahr beziehen. Die Experten es Bankhaus Metzler hätten sich nun zu Wort gemeldet. Sie würden einen Rückgang des Zinsüberschusses im laufenden Jahr bei der Commerzbank für wahrscheinlich halten und konkret von 5% weniger ausgehen. Nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen würden sie dennoch 2024 einen Anstieg des Nettogewinns für möglich halten, denn sie würden eine geringere Belastung durch Fremdwährungskredite bei der polnischen Tochter mBank erwarten.Im Gegensatz zu einigen Kollegen, die in ihren jüngsten Kommentaren hauptsächlich auf Risiken durch sinkende Zinsen hingewiesen hätten, würden die Analysten vom Bankhaus Metzler den Blick auf die Ausschüttungen der Commerzbank 2024 lenken. Diese würden gut für Aktionäre erschienen. Zudem würden sie bemängeln, dass das aktuelle Bewertungsniveau, die Commerzbank-Aktie rangiere bei einem KGV von 5 bis 6, die Rentabilitätsverbesserungen der letzten Jahre nicht angemessen widerspiegele. Sie würden bei ihrer Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,40 Euro bleiben.Gestern habe die Aktie im Plus geschlossen und sich damit dem kürzlich gebrochenen Aufwärtstrend bei 10,85 Euro wieder von unten angenähert. Diese Marke werde in den kommenden Tagen im Fokus bleiben und darüber entscheiden, ob das Papier vor den Quartalszahlen am 15. Februar die jüngsten Abstufungen abschütteln könne. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link