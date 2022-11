Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF).Commerzbank habe wie seine Mitbewerber von den kräftig gestiegenen Zinsen profitiert, welche die Sonderbelastungen in Polen bezogen auf die ersten neun Monate 2022 mehr als ausgeglichen hätten. Die Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik verbessere die Ertragsaussichten für das zweitgrößte deutsche Geldhaus erheblich, weshalb das Institut seine mittelfristige Gewinnprognose in die Höhe geschraubt habe. Beim Konzernumbau sehe man sich im Plan. Von den angepeilten 10.000 Vollzeitstellen seien bis dato rund 8.350 Stellen gestrichen worden.Bei den Risikokosten scheine ein Anstieg infolge der konjunkturellen Eintrübung unausweichlich. Sofern sich die Versorgungslage Deutschlands - etwa durch eine drastische Gasmangellage in diesem oder nächsten Winter - nicht weiter verschlechtere, sollte der Ausblick jedoch halten bzw. die bereits gebildeten zusätzlichen Vorsorgen ausreichen. Des Weiteren sei Commerzbank wie auch seine Mitbewerber aktuell deutlich besser kapitalisiert als vor früheren Rezessionen, weshalb eine Zunahme der Risikokosten verkraftbar erscheine. Gegen das Szenario eines massiven ökonomischen Einbruchs spreche eine mittlerweile akzeptierte und etablierte interventionistische Geld- und Fiskalpolitik, die - wenn nötig - unerwünschte Marktverwerfungen mit allen Mitteln zu unterbinden versuche.Alles in allem rechne der Analyst selbst im Falle eines Waffenstillstands mit keiner raschen Rücknahme der gegen Russland erhobenen Sanktionen und daher einem länger andauernden konjunkturdämpfenden Effekt. Dieser treffe vor allem auch die deutsche Exportwirtschaft, wo die Commerzbank für viele Unternehmen ein wichtiger Partner sei.Insofern bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, trotz der verbesserten Ertragsaussichten im Lichte der Leitzinsanhebungen und der attraktiven Bewertung seine Empfehlung für die Commerzbank-Aktie mit "halten". Das Kursziel von EUR 8,40 (zuvor: EUR 8,10) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 15.11.2022)Offenlegungen4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.