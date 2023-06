Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (01.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geldhaus habe gestern ihre Hauptversammlung abgehalten. Dabei habe es wenig Überraschungen gegeben, was bei einem Konzern, der sich in der Sanierung befinde, jedoch ein gutes Zeichen sei. Aktionäre dürften sich über höhere Ausschüttungen freuen, heute handle die Aktie bereits mit Dividendenabschlag.Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sei neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank. Das Kontrollgremium habe den 55-Jährigen nach der Online-Hauptversammlung am Mittwoch einstimmig zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt, wie das seit Ende Februar wieder im DAX notierte Frankfurter Geldhaus mitgeteilt habe. Die bei der Hauptversammlung vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre hätten Weidmann zuvor mit 99,2 Prozent Zustimmung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.Vorgänger Helmut Gottschalk (71) habe bereits im November öffentlich gemacht, dass er aus Altersgründen nicht mehr antreten werde und in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium Weidmann als seinen Nachfolger vorschlage. Der Bund sei mit aktuell 15,6 Prozent Anteil größter Einzelaktionär des Instituts, seit er die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden habe retten müssen.Fondsmanagerin Alexandra Annecke von Union Investment habe bei der Hauptversammlung zuvor gesagt, Gottschalk übergebe seinem Nachfolger "eine Bank mit Potenzial", die Sanierung zeige gute Fortschritte, sei "aber noch nicht abgeschlossen".Die Geschäfte bei der Commerzbank seien zuletzt wieder besser gelaufen, zusätzlich beflügelt von der Zinswende. Im vergangenen Jahr hätten die Frankfurter mit gut 1,4 Mrd. Euro so viel verdient wie seit 2007 nicht mehr. Nach einem Gewinnsprung im ersten Quartal 2023 habe Konzernchef Manfred Knof bei der Hauptversammlung die Absicht bekräftigt, im laufenden Jahr den Überschuss deutlich zu steigern.Neben der ersten Dividende seit 2018 werde auch ein Aktienrückkauf-Programm in Höhe von 122 Mio. Euro demnächst gestartet. Heute sollten sich Anleger vom Rücksetzer nicht verunsichern lassen, denn die Commerzbank-Papiere würden ex-Dividende notieren. Das heiße der Aktienkurs vermindere sich um den Betrag der Dividende in Höhe von 0,20 Euro.Die Commerzbank-Aktie weise im Rahmen der laufenden Sanierung und der wieder großzügigeren Ausschüttungspolitik noch Potenzial auf.Mutige Anleger können noch zukaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2023)Mit Material von dpa-AFX