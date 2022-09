Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (29.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie sei am Mittwoch drittschwächster Wert im MDAX gewesen und auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen. Neben neuerlichen Hiobsbotschaften aus Polen könnte die Zinsfantasie in der Eurozone früher verpuffen als es den Anlegern recht sei. Aber davon zu sprechen erscheine etwas verfrüht.Gegenwind für Bank-Aktien komme aus England, wo die Notenbank überraschend ein Ankaufprogramm für langlaufende Staatsanleihen angekündigt habe. Die Bank of England wolle so die heimische Währung und damit die Wirtschaft stützen. "Dies ist ein erstes vorsichtiges Zeichen, dass die Zentralbanken in den nächsten Wochen kapitulieren und doch wieder zu Quantitative Easing (QE) zurückkehren könnten", meine Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Damit könnten die Briten auch den Weg für künftige Wendungen anderer Zentralbanken frei gemacht haben."Laut Oldenburger könnte eine ähnliche QE-Neuauflage durch die FED nur Wochen, wenn nicht Tage entfernt sein. Ein Beleg sei die sinkende Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte im November. Die habe vor einer Woche noch bei rund 72% gelegen, wie das FedWatch Tool der CME zeige. Jetzt seien es knapp 60 Prozent. "Eventuell sind höhere Zinsen also bereits vollständig in die Kurse eingepreist, sodass auch die Talfahrt am Aktienmarkt bald ein Ende finden könnte", habe Oldenburger gesagt.Nach Einschätzung des "Aktionärs" sei es noch zu früh von Entspannungssignalen auf der Zinsseite zu sprechen. Dazu sollten die nächsten Inflationsdaten - speziell in den USA - abgewartet werden. Ein Gamechanger könnten die Daten zu den Verbraucherpreisen am 13. Oktober werden. Sollten diese Daten eine deutliche Entschleunigung bei der Teuerung zeigen, könnte das den Druck von den Aktienmärkten nehmen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CommerzbankDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.