Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,944 EUR -0,33% (18.10.2022, 15:36)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,912 EUR -0,25% (18.10.2022, 15:23)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (19.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie sorge derzeit für gute Stimmung bei den Anlegern. Auf Wochensicht habe der Banken-Titel mehr als 10% zulegen und am gestrigen Dienstag sogar die psychogisch wichtige 8-Euro-Marke temporär überwinden können. Neben den guten Zahlen der US-Konkurrenz würden derzeit auch aktuelle positive Analystenstimmen stützen.Die Commerzbank-Aktie pendele nach dem jüngsten Anstieg am Mittwoch - in einem schwächeren Gesamtmarkt - um die Nulllinie bei 7,93 Euro. Auf dem weiteren Weg nach oben müsste der Titel zunächst das heutige Tageshoch bei 8,08 Euro überwinden. Danach würde das September-Hoch bei 8,36 Euro ins Blickfeld rücken. Nach unten sollte bei 7,67 Euro eine erste Unterstützung liegen.Auch "Der Aktionär" sei weiterhin zuversichtlich für das Papier der zweitgrößten deutschen Privatbank. Die Zinswende dürfte dem Frankfurter Geldhaus in die Karten spielen und für eine nennenswerte Ertragssteigerung sorgen - sofern die absehbare Rezession sich in Grenzen halte. Aktuelle Kennziffern und (vermutlich) einen Ausblick dürfte es am 9. November - im Rahmen der Q3-Zahlen - geben. Wer investiert sei, bleibe weiter dabei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link