Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (26.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank hätten sich zuletzt wieder (etwas) erholen können. Die Anleger würden erkennen, dass die beiden größten deutschen Privatbanken gut aufgestellt und nach wie vor günstig bewertet seien. Auch die jüngsten - kursbelastentenden - Bankenturbulenzen an den Bankenmärkten in den USA und der Schweiz würden offenbar keine Rolle mehr spielen.Deutschlands Privatbanken sähen nämlich keine negativen Auswirkungen auf die hiesige Kreditvergabe nach den jüngsten Turbulenzen an den Bankenmärkten in den USA und der Schweiz. Die Kreditvergabe der Geldhäuser in Deutschland sei "zuverlässig und stabil", habe der Bundesverband deutscher Banken (BdB) in seinem am Freitag veröffentlichten Quartalsbericht zur Unternehmensfinanzierung festgestellt. Im Vergleich zum Vorquartal sei demnach im ersten Quartal des laufenden Jahres die Kreditvergabe aller Banken um 0,5 Prozent und die der privaten Banken um 2,2 Prozent gestiegen.In den USA seien seit Anfang März drei Regionalbanken nach enormen Mittelabzügen aufgrund von Liquiditätssorgen kollabiert gewesen. In Europa sei die Großbank Credit Suisse gewesen, die bereits vorher Probleme gehabt habe, dank einer staatlich organisierten Notübernahme durch die größere UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ) vor dem Untergang gerettet worden. Ein Problem für die Institute: Die rasant gestiegenen Zinsen nach Jahren von Null- und Negativzinsen.Der Finanzmarkt in der Europäischen Union habe sich hingegen "als sehr robust erwiesen", schreibe der BdB. Die nach der Finanzkrise 2007/2008 eingeführten schärferen Regeln hätten sich bewährt. "Das ist ein entscheidender Grund, weshalb in Deutschland keine negativen Effekte auf die Unternehmensfinanzierung zu beobachten sind. Mögliche Sorgen um die Refinanzierung oder eine eingeschränkte Kreditvergabe sind daher unbegründet."Beide DAX-Werte seien nach positivem Start am Freitag ins Minus gedreht: Während die Commerzbank-Aktie, die heute eine Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel auf 16,30 Euro (15,60 Euro) durch die UBS erhalten habe, lediglich 0,6 Prozent verliere, würden die Papiere des Branchenprimus einen Abschlag von mehr als einem Prozent verzeichnen.Kursziel des "Aktionär" sind 12,00 Euro (Deutsche Bank) und 13,00 Euro für die Commerzbank, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 26.05.2023)(MIt Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.