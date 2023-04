Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,31 EUR +0,19% (17.04.2023, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,30 EUR -0,58% (17.04.2023, 11:04)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (17.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) zugreifen.Die Bankenkrise in den USA sei abgehakt - zumindest bei den großen Wall Street-Häusern. Das hätten die am Freitag von mehreren Instituten vorgelegten Quartalszahlen gezeigt, die teils deutlich die Erwartungen geschlagen hätten. Das habe auch die Aktie der Commerzbank am letzten Handelstag der Vorwoche angetrieben, sodass wichtige Chartmarken hätten geknackt werden können.Für J.P. Morgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ) sei das abgelaufene Quartal das Beste der Unternehmensgeschichte gewesen, wenn man auf die Erträge blicke. Diese seien im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 25 Prozent auf 39,3 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn habe gar um knapp die Hälfte zugelegt und 12,6 Milliarden Dollar erreicht. Auch Wells Fargo und die Citigroup hätten erheblich besser als prognostiziert abgeschnitten.Die Commerzbank öffne zwar erst im Mai ihre Bücher für das erste Quartal. Allerdings würden die Zahlen der Wall Street-Häuser als wichtiger Indikator für die US-Wirtschaft, aber auch europäische Banken gelten. Kein Wunder, dass die Aktie der Commerzbank daher vergangenen Freitag einen Gang höherer geschaltet habe und mit 5,7 Prozent höher aus dem Markt gegangen sei.Die Notierung habe das 2022er Hoch von 9,51 Euro damit endgültig hinter sich gelassen. Auch von der 100-Tage-Linie bei 9,62 Euro habe sich der Kurs klar abgesetzt. Mit 10,36 Euro habe die Aktie erkennbar über der psychologisch wichtigen Marke von 10,00 Euro geschlossen und notiere auch im Vormittagshandel noch zweistellig.Die Aktie müsse das nun erst einmal verarbeiten. Hilfreich sei heute aber der Rückenwind vom Gesamtmarkt, denn der DAX habe bei 15.903 Zählern innerhalb von acht Handelstagen das vierte Jahreshoch markiert. Das stütze auch die Entwicklung der Commerzbank-Aktie."Der Aktionär" sieht weiteres Potenzial und rät mutigen Anlegern zuzugreifen. Der Stopp sollte bei 6,50 Euro gesetzt werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 17.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.