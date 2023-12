unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (08.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die polnische Tochter mBank habe im Streit um Fremdwährungsdarlehen eine empfindliche Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Polens Banken hätten vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine weitere Niederlage im Streit um missbräuchliche Bedingungen bei Fremdwährungsdarlehen hinnehmen müssen. Die Aktie der mBank, an der die Commerzbank die Mehrheit halte, sei daraufhin im Warschauer Handel gefallen. Für ihre Tochter habe die Commerzbank bereits millionenschwere Belastungen stemmen müssen.Die Gerichts-Schlappe der polnischen Tochter habe in der Folge auch die Aktien der deutschen Mutter unter Druck gesetzt. Sie sei am Nachmittag zweitweise unter die 11-Euro-Marke gefallen und habe dabei auch die charttechnisch relevante 21-Tage-Linie bei 11,11 Euro gerissen. Letztlich sei die Commerzbank-Aktie mit einem Minus von rund 4% exakt bei 11 Euro aus dem Handel gegangen. An der positiven Langfrist-Einschätzung des "Der Aktionärs" ändere sich dadurch allerdings nichts, zumal der Titel günstig bewertet und mit Blick auf künftige Ausschüttungen attraktiv sei, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU