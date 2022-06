Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,652 EUR -4,97% (30.06.2022, 14:50)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,644 EUR -5,19% (30.06.2022, 14:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (30.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die anhaltende Rezessionsangst mache auch der Commerzbank zu schaffen. Bereits den siebten Tag in Folge stehe der MDAX-Titel nun schon im Minus. Zusätzlich dürfte heute noch ein starkes technisches Verkaufssignal generiert werden. Nichtsdestotrotz zeige sich eine Analystin zumindest verhalten optimistisch.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Rating für die Commerzbank-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. Analystin Izabel Dobreva habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen frischen Blick auf die Aktien angesichts der Risiken eines massiven Gasmangels in Deutschland geworfen. Die Papiere hätten bereits eine deutlich schwerere Rezession eingepreist, als die Ökonomen der Investmentbank erwarten würden, so Dobreva. Die Bewertung dürfte aber zunächst weiter unter Druck bleiben.Besonders kurzfristig drohe bei der Commerzbank-Aktie Gefahr. Im Wochenverlauf sei sie unter die Unterstützungen am GD50 bei 7,23 Euro gerutscht und habe bereits ein starkes Verkaufssignal generiert. Am heutigen Donnerstag notiere sie nun sogar unter der 200-Tage-Linie bei 6,99 Euro sowie der Horizontale bei 6,85 Euro. Schließe der Titel unterhalb dieser Marken, löse das zwei weitere starke Verkaufssignale aus. Auf Sicht der nächsten Tage und Wochen rücke dann das Volume-Peak bei 6,45 Euro, darunter der Support im Bereich um 6,00 Euro in den Fokus.Steigende Zinsen dürften der Commerzbank im laufenden Jahr helfen, sofern sich der wirtschaftliche Ausblick nicht stark verschlechtere.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link