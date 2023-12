Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (11.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktuell würden die neuen Schwellen für die Mindestanforderung beim Eigenkapital der europäischen Banken für das kommende Jahr festgelegt. Die Commerzbank habe bereits Post der Europäischen Zentralbank (EZB) bekommen. Die Frankfurter müssten mehr Kapital vorhalten.Die Commerzbank müsse auf Geheiß der Europäischen Zentralbank künftig etwas mehr Kapital vorhalten, wie seit Freitag bekannt sei. Die institutsspezifische Eigenmittelanforderung der Säule 2 steige 2024 von 2,0 auf 2,25 Prozent des Gesamtkapitals, habe der DAX-Konzern am Freitagabend in Frankfurt mitgeteilt.Davon müsse die Bank den Angaben zufolge künftig 1,27 statt 1,13 Prozent mit hartem Kernkapital abdecken. Gemessen an diesen Anforderungen habe der Konzern Ende September pro forma 10,27 Prozent seiner risikogewichteten Vermögenswerte mit hartem Kernkapital abdecken müssen. Tatsächlich habe die harte Kernkapitalquote insgesamt mit 14,6 Prozent deutlich darüber gelegen.Finanzchefin Bettina Orlopp sehe für die Bank daher einen komfortablen Spielraum, in den kommenden Jahren wie geplant mehr Kapital an ihre Anteilseigner zurückzugeben. Bis 2027 habe sich der Vorstand für die harte Kernkapitalquote 13,5 Prozent zum Ziel gesetzt. In den Jahren 2022 bis 2024 sollten drei Milliarden Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.In den darauffolgenden Jahren bis 2027 werde angestrebt die Aktionäre mindestens mit der Hälfte des Jahresüberschusses aber nicht mehr als dem gesamten Nettogewinn am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Für das Geschäftsjahr 2023 würden die Analysten im Mittel bereits mit einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent rechnen. Danach dürfte die Rendite weiter steigen.Investierte Anleger bleiben mit Stopp 8,50 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte