Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,325 EUR -0,53% (12.10.2023, 14:16)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,31 EUR -0,82% (12.10.2023, 14:02)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (12.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe sich auf Monatssicht durchaus gut entwickelt. Konkret stünden mehr als 6 Prozent Wertzuwachs zu Buche, was die Papiere der zweitgrößten deutschen Privatbank auch über die beiden wichtigen Trendlinien GD50 und GD200 gehievt habe. Überdies verbreite Finanzchefin Bettina Orlopp Optimismus.Die Qualität der Aktiva der Commerzbank (also Kredite, Darlehen) habe sich nicht verschlechtert, habe CFO Bettina Orlopp auf einer Veranstaltung in Frankfurt gesagt, wie Bloomberg am Donnerstag berichte. Zudem sei die Stimmung in Deutschland schlechter als die Realität, so die Finanzchefin.Das Unternehmen wolle dennoch "sehr vorsichtig" vorgehen. So plane die Bank für das nächste Jahr ein höheres Risikoergebnis ein und wolle dafür einen entsprechenden Puffer einrichten, um "auf der sicheren Seite zu sein". Es sei aber nichts, was die Bank nicht bewältigen könne, so Orlopp abschließend.Die Commerzbank-Aktie bleibe aus fundamentalen Gründen weiterhin aussichtsreich - vor allem mit Blick auf die anhaltend hohen Zinsen. Rein charttechnisch sei zuletzt jedoch ein Verkaufssignal in Form des Death Cross erzeugt worden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link