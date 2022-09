Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,798 EUR +0,03% (13.09.2022, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,788 EUR +3,32% (12.09.2022)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (13.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe seit der Finanzkrise mehrere Sanierungsprogramme durchlaufen. Gebracht hätten sie wenig, die Kosten seien nicht wie erhofft gesunken. Allerdings habe das Geldhaus - wie auch Konkurrenten - massenhaft Filialen zu schließen begonnen. Das Ziel, das man sich für das aktuelle Umbauprogramm gesetzt habe, sei schon erreicht gewesen. Aber nun könnte die Commerzbank nachlegen.Die Commerzbank wolle Insidern zufolge ihr Filialnetz möglicherweise noch stärker zusammenstreichen. Bei den Überlegungen gehe es um eine Verkleinerung von 450 auf 400 Geschäftsstellen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Diskutiert werden solle der Plan beim jährlichen Strategietreffen der Bank am 28. September. Mit der weiteren Kürzung wolle die Bank demzufolge steigenden Energie- und Personalkosten entgegenwirken. Überdies würden bei dem Treffen auch neue Wachstumspläne diskutiert, die einige Investitionen erforderlich machen könnten.Die Commerzbank habe die Informationen auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren wollen. Jetzt gelte die Aufmerksamkeit dem Auf- und Ausbau der digitalen Zugangswege und der zwölf Beratungscenter, habe es geheißen. Das Geldhaus richte sich bei seinem Betreuungskonzept nach dem Verhalten der Kunden.Vor Beginn der Corona-Pandemie 2019 habe das Institut bundesweit noch etwa 1.000 Filialen. Anfang vergangenen Jahres habe es unter neuer Führung eine Verkleinerung von 790 auf 450 Standorte beschlossen. Dieses Ziel habe sie Ende Juni vorzeitig erreicht.Die Aktie habe in den letzten Tagen deutlich zugelegt und sei bis an den Widerstand am Zwischenhoch bei 7,97 Euro herangelaufen. Aktuell sei das Papier kurzfristig überkauft, der starke Kursanstieg wolle zuerst verdaut werden. Daher sei eine Konsolidierung denkbar.Investierte Anlege bleiben dabei und beachten den Stopp bei 5,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: