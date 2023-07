Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,13 EUR -0,88% (06.07.2023, 14:12)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,15 EUR -0,64% (06.07.2023, 13:57)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (06.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der DAX stehe heute erneut unter Druck, Finanzwerte würden übermäßig stark verlieren. Auch die europäischen Wettbewerber würden im Minus notieren. Ein Grund dürften jüngste Details darüber sein, wie die US-Geldpolitik weiter verfahren könnte. Auch die Commerzbank-Aktie falle wieder zurück.Gestern Abend habe die US-Notenbank FED ihr jüngstes Protokoll, die so genannten Minutes veröffentlicht. Der Tenor des Dokuments deute auf erneute Leitzinserhöhungen nach der Zinspause Mitte Juni hin. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, heiße es darin. Eine Mehrheit würde sich sogar für mindestens zwei weitere Anhebungen im laufenden Jahr aussprechen. Seit März 2022 sei der Leitzins von knapp null Prozent auf die aktuelle Spanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent angehoben worden.Immer höhere Zinsen seien auf den ersten Blick zwar gut für die Bankenbranche, da sie das Nettozinseinkommen erhöhen würden. Das sei auch seit vergangenem Jahr nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone zu beobachten gewesen. Die scharfe Zinswende mache aber eine Rezession immer wahrscheinlicher. Deutschland befinde sich nach zwei Quartalen mit sinkender Wirtschaftsleistung bereits in einer technischen Rezession. Für die USA würden einige Experten für die zweite Jahreshälfte ebenfalls einen Abschwung erwarten.Zu hohe Zinsen könnten also die Wirtschaft abwürgen und steigende Kreditausfälle provozieren. Auch die Kreditvergabe dürfte dann wegen mangelnder Nachfrage und sinkender Bonität der Kunden abnehmen, die Nettozinserträge bei gleichzeitig sinkenden Gewinnen also abnehmen.Sollte die Commerzbank-Aktie weiter verlieren und auch die Marke von zehn Euro nicht halten können, käme die nächste Unterstützung schon bei 9,98 Euro in Sicht. Mittelfristig würden die Perspektiven für die Commerzbank positiv bleiben, auch wenn die Risiken zuletzt zugenommen hätten.Mutige Anleger können daher noch zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link