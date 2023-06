Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gestern habe der Europäische Gerichtshof über die Praktiken von polnischen Banken geurteilt, die vor einigen Jahren Hypothekenkredite an Kunden in Schweizer Franken vergeben hätten. Diese seien zunehmend in Schwierigkeiten geraten, als sich die Wechselkurse gegen sie entwickelt hätten. Für die Commerzbank werde das zum Problem, Belastungen würden sich aber immer noch nicht genau beziffern lassen.Im Streit über Kredite in Schweizer Franken habe der Europäische Gerichtshof (EuGH) polnischen Bankkunden den Rücken gestärkt. Werde ein Darlehensvertrag über eine Hypothek wegen missbräuchlicher Klauseln für nichtig erklärt, könnten die Betroffenen unter Umständen Entschädigung von der Bank verlangen. Das habe der EuGH am Donnerstag entschieden. Das Urteil könnte große Auswirkungen auf den polnischen Bankensektor und die deutsche Commerzbank haben.In Polen und anderen osteuropäischen Ländern seien Kredite in Schweizer Franken besonders ab dem Jahr 2004 beliebt gewesen. Die Banken hätten sie zu einem wesentlich günstigeren Zinssatz als Kredite in der heimischen Währung Zloty angeboten. Das böse Erwachen für die Immobilienbesitzer sei später gekommen: Infolge der Wirtschaftskrise 2008 sei der Frankenkurs gestiegen. Eine weitere Aufwertung im Vergleich zum Zloty habe die Schweizer Währung 2015 nach der Abkoppelung vom Euro erfahren. Für die polnischen Kreditnehmer seien die monatlichen Ratenzahlungen drastisch angestiegen - in vielen Fällen übersteige das Volumen der Hypothek den Wert der Immobilien.Die "Frankowicze", wie sich die mehreren Hunderttausend gutorganisierten Betroffenen nennen würden, hätten argumentiert, dass viele Klauseln in ihren Kreditverträgen nicht in Ordnung gewesen seien. Viele dieser Verträge seien von Gerichten bereits für nichtig erklärt worden. Der EuGH habe nun entscheiden müssen, ob die Betroffenen nicht nur die gezahlten Raten, sondern auch eine Entschädigung verlangen könnten.Dies hätten die Luxemburger Richter nun bejaht. So könnten insbesondere Gewerbetreibende davon abgehalten werden, missbräuchliche Klauseln in die Verträge aufzunehmen, weil sie dann ein finanzielles Nachspiel befürchten müssten. Nun müsse das nationale Gericht über den konkreten Fall entscheiden.Das Urteil könnte auch Auswirkungen auf die Commerzbank haben. Sie habe bis Ende 2022 schon mehr als eine Milliarde Euro Belastung im Zusammenhang mit Krediten in Schweizer Franken bei der polnischen Tochter mBank. Die Probleme bei der mBank hätten sich im Auftaktquartal 2023 erneut bemerkbar gemacht und könnten auch im Gesamtjahr eine Belastung bleiben: 173 Millionen Euro zusätzliche Vorsorge für Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Frankenkrediten seien in den ersten drei Monaten des Jahres in Polen angefallen. Das habe auch die Erträge der Commerzbank geschmälert.Für die polnischen Banken bedeute dies, dass sie hohe Rückstellungen für das rechtliche Risiko der Frankenkredite bilden müssten. Die polnische Finanzaufsichtsbehörde habe im Herbst geschätzt, dass bei einem negativen Urteil des EuGH auf den Bankensektor Kosten von 100 Milliarden Zloty (22,5 Milliarden Euro) zukommen könnten. Sie habe eine Bankenkrise nicht ausgeschlossen.Die mBank habe im Branchenvergleich gut vorgesorgt für ein solches Urteil, denn sie habe die höchste Rückstellungsquote für Franken-Kredite. Nachdem der EU-Generalstaatsanwalt vor geraumer Zeit bereits eine Linie vorgegeben habe, sei die Entscheidung des Gerichts für viele Marktteilnehmer wohl nicht mehr so überraschend gewesen.Die Aktie der Commerzbank habe sich gestern wacker über der Ausbruchsmarke von 10,05 Euro gehalten und notiere heute vorbörslich bereits wieder im Plus. Vergangenes Jahr hätten die hohen Belastungen der mBank durch gute Geschäfte des Gesamtkonzerns kompensiert werden können. Diese Chance bestehe auch 2023.Investierte bleiben daher auf jeden Fall an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)Mit Material von dpa-AFX