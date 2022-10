Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (27.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die polnische Tochter mBank sei lange der stabilste Ertragsbringer der Commerzbank gewesen. Doch seit einiger Zeit würden Franken-Hypotheken das Geschäft belasten. Nun unternehme man einen neuen Anlauf, um das Problem zu lösen. Auf die Zahlen zum abgelaufenen Quartal habe das natürlich keine Auswirkungen mehr. Der Blick richte sich jetzt auf das Gesamtjahr.Die polnische Commerzbank-Tochter mBank werde angesichts steigender Prozesskosten attraktivere Konditionen für die Umwandlung von auf Schweizer Franken lautenden Hypothekenkrediten in Zloty anbieten. Die mBank sei nun bereit, mehr als die Hälfte der durch die Aufwertung des Franken entstehenden Kosten der Kreditnehmer zu übernehmen, habe Bankchef Cezary Stypulkowski diese Woche erklärt. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.An dem vorherigen Angebot, die Mehrkosten halbe-halbe aufzuteilen, hätten nur elf Prozent der Kunden Interesse gezeigt. Die polnischen Banken würden versuchen, die Zahl der neuen Klagen einzugrenzen, bevor der Europäische Gerichtshof Anfang nächsten Jahres eine Entscheidung treffe. Die polnische Bankenaufsicht habe bereits gewarnt, dass einige polnische Banken pleitegehen könnten, sollte das Gericht gegen sie entscheiden würden.Viele polnische Kreditnehmer seien vor der Finanzkrise 2008 mit niedrigen Zinssätzen in Franken-Hypotheken gelockt worden. Sie würden sich nun mit drastisch höheren Kreditraten konfrontiert sehen, nachdem der Zloty mehr als die Hälfte seines Wertes gegenüber der Schweizer Währung verloren habe. Die mBank habe bereits Rückstellungen in Höhe von mehr als 6,8 Milliarden Zloty (1,4 Milliarden Euro) gebildet.Die hohen Rückstellungen könnten den kompletten Jahresgewinn der mBank für 2022 aufzehren. Im dritten Quartal dürfte es zu einem Verlust kommen. Die Commerzbank habe bisher dennoch einen operativen Gewinn im abgelaufenen Quartal in Aussicht gestellt. Die Jahresziele von mindestens einer Milliarde Nettogewinn scheinen dadurch ebenfalls nicht in Gefahr."Der Aktionär" hält weiterhin an seiner Empfehlung für mutige Anleger fest, so Fabian Strebin. (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: