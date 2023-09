Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (19.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. Auf Wochensicht stünden rund 3% Plus zu Buche. Zuletzt habe die jüngste Leitzinserhöhung der EZB dem Finanz-Titel Rückenwind verliehen. Und auch hinsichtlich der Ergebnisse der Strategie-Tagung (Herbstklausur) Ende September seien die Anleger äußerst gespannt.Die Commerzbank wolle demnächst die strategischen Details für die kommenden Jahre festlegen. Dafür wollten sich Vorstand und Aufsichtsrat Finanzkreisen zufolge vom 26. bis 28. September bei ihrer Herbstklausur im firmeneigenen Tagungszentrum in Glashütten über die Weiterentwicklung des Frankfurter Instituts beraten, wie das Handelsblatt jüngst berichtet habe. Am 8. November solle die Strategie dann verkündet werden.Bisher gebe es noch nichts Konkretes, aber erste Eckpunkte seien bereits durchgesickert. Das Institut plane im Firmenkundengeschäft im Ausland weitere Kapazitäten aufzubauen, hätten mehrere mit den Diskussionen vertraute Personen dem Handelsblatt gesagt. Grund sei, dass viele Firmenkunden verstärkt im Ausland investieren würden und dass die Commerzbank aus ihrem Selbstverständnis heraus, dieses Klientel dabei bestmöglich unterstützen wolle. In diesem Geschäftsfeld gebe es für Deutschlands zweitgrößte Privatbank zudem noch viel Potenzial, hätten die Insider der renommierten Wirtschaftszeitung erklärt.Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht, dass der Commerzbank-Aktie der Sprung über den GD200 (aktuell: 10,00 Euro) gelinge. Das wäre dann ein echtes Break.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.