Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,355 EUR +1,02% (06.10.2023, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,37 EUR +1,67% (06.10.2023, 12:50)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (06.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gerade sei die Commerzbank-Aktie dabei sich aus einer charttechnisch heiklen Situation zu befreien. Schub dürften dabei neue Daten zur deutschen Industrieproduktion gegeben haben. Nachmittags könnte es weiter nach oben gehen, denn dann werde der jüngste US-Arbeitsmarktbericht erwartet.Die Industrie in Deutschland habe im August deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat hätten sich die Bestellungen um 3,9 Prozent erhöht, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg folge auf einen starken Rückgang im Vormonat, der allerdings auch auf Sondereffekten basiert habe. Dieser Rücksetzer sei nach neuen Daten mit 11,3 Prozent jedoch nicht ganz so deutlich ausgefallen wie bisher bekannt.Bankvolkswirte hätten die Entwicklung tendenziell positiv gedeutet. "Aus dem globalen Verarbeitenden Gewerbe gab es in den vergangenen Wochen Anzeichen einer Stabilisierung", habe Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank kommentiert. "Dies scheint auch auf die deutsche Industrie abzufärben." Allerdings sei die positive Entwicklung im August angesichts des Absturzes im Vormonat auch keine allzu große Überraschung.Um 14:30 Uhr werde zudem der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat September erwartet. Seien weniger neue Stellen geschaffen als gedacht worden und lasse der Aufwärtsdruck bei den Löhnen nach, dann würde das künftige Leitzinserhöhungen der FED unwahrscheinlicher machen. Die Börsen und damit auch der DAX dürften das positiv aufnehmen.Zum Wochenschluss werde es also nochmal spannend bei der Commerzbank-Aktie. Investierte Anleger bleiben mit Stopp bei 7,50 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Spekulativ-orientierte Anleger, die sich des Risikos bewusst seien, könnten noch einsteigen. (Analyse vom 06.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link