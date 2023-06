Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe sich von dem jüngsten Rücksetzer wieder erholen können. Immerhin habe der im DAX gelistete Banken-Titel seit dem Verlaufstief vom Montag bei 9,26 Euro rund 5 Prozent (bisher) gutgemacht. Derweil setze die zweitgrößte deutsche Privatbank in einem wichtigen Geschäftsfeld auf Kontinuität.Die Commerzbank gebe vorerst - genauso wie auch die Deutsche Bank sowie die HVB - weiter Girocards mit Maestro-Funktion für Auslandszahlungen aus, wie das "Handelsblatt" jüngst berichtet habe. Die Sparkassen würden hingegen ab Juli die Girocard, oft mit ihrem alten Namen "EC-Karte" bezeichnet, nicht mehr mit Maestro, sondern mit der Zusatzfunktion MasterCard ( ISIN US57636Q1040 WKN A0F602 ) oder Visa ausstatten.Auf Anfrage der Wirtschaftszeitung ("Handelsblatt") habe die Commerzbank erklärt, dass Kunden, die eine Ersatzkarte wünschen würden, "derzeit weiter eine entsprechende funktionalisierte Karte erhalten". Wie lange die Privatbank an der Maestro-Funktion festhalten werde, sei indes nicht gesagt worden.Hintergrund: Der US-Zahlungskonzern MasterCard habe im Herbst 2021 angekündigt, dass neue Bankkarten nur noch bis Ende Juni 2023 mit der Maestro-Funktion ausgegeben werden dürften. Die Maestro-Funktion auf der Girocard sorge dafür, dass Bankkunden auch im Ausland an der Ladenkasse bezahlen könnten. Die Laufzeit der Girocards betrage in der Regel vier Jahre. Als Alternative biete MasterCard eine Funktion, die sich ebenfalls MasterCard nenne. Sie ermögliche sowohl das Bezahlen im Ausland als auch Onlinezahlungen - ähnlich wie mit einer Kreditkarte. Die Zahlungen würden aber direkt vom Konto abgebucht. Insgesamt hätten die deutschen Banken rund 100 Millionen Girocards ausgegeben."Der Aktionär" bleibt weiterhin positiv für seine laufende Empfehlung gestimmt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 28.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.