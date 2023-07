Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine stärkere Kursreaktion bei der Commerzbank-Aktie infolge der Deutsche Bank-Zahlen sei heute ausgeblieben. Die größte Bank des Landes habe Quartalszahlen veröffentlicht und die Prognosen übertroffen. Die Commerzbank selbst werde kommende Woche ihre Bücher öffnen, die Erwartungen seien hoch.Seit letztem Jahr seien die Nettozinserträge der Treiber hinter den seitdem zunehmend positiveren Zahlen. Zwar müsse die Commerzbank auch ihren Kunden mehr Zinsen bieten, aber die Zinsen für Darlehen seien deutlich höher. Der Konsens erwarte für das abgelaufene Quartal beim Nettozinsertrag 1,87 Milliarden Euro. Die Zinsstrukturkurve und Terminzinssätze würden aber nahelegen, dass der Wert eher um die Marke von 2 Milliarden Euro liegen dürfte.Damit könnte für die Märkte erneut die Prognose bei den Nettozinserträgen in den Fokus geraten: Der Vorstand habe diese mit den Zahlen zum ersten Quartal auf sieben Milliarden Euro im Basisszenario erhöht. Würden die Kosten im Griff bleiben, dann könnte die Kosten-Ertrags-Quote erstmals in mehr als einem Jahrzehnt unter die Marke von 60 Prozent sinken.Das wäre ein großer Erfolg für das Team um CEO Manfred Knof, auch wenn es nur eine Momentaufnahme wäre. Denn die zu hohen Kosten seien einer der Hauptgründe für die bis kommendes Jahr laufende Sanierung gewesen. Bisher habe Knof hier besser abliefern können als Deutsche Bank-CEO Christian Sewing. Der habe den Umbau der Deutschen Bank zwar Ende 2022 vorerst in großen Teilen abgeschlossen. Nun müsse man aber mehr sparen, da die Kosten wieder zu stark gestiegen seien.Mutige können noch partiell kaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 26.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG