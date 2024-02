Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,66 EUR -0,05% (21.02.2024, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,605 EUR -1,16% (20.02.2024, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund eine Woche nachdem die Commerzbank den höchsten Gewinn aller Zeiten verkündet habe, sei an der Börse Ernüchterung eingetreten. Der Kurs sei in den vergangenen Tagen unter Druck gekommen und stehe nun vor einer charttechnischen Richtungsentscheidung. Auch die Entwicklung im US-Gewerbeimmobilienmarkt spiele eine Rolle.Vergangenen Donnerstag habe die Commerzbank die Märkte noch mit dem höchsten Nettogewinn der Unternehmensgeschichte überrascht. Anschließend habe der Kurs um mehr als fünf Prozent zugelegt. Seit dieser Woche sei es indes abwärts gegangen mit der Notierung. Das dürfte nicht nur an der Unruhe im Sektor aufgrund der Turbulenzen im US-Büroimmobilienmarkt liegen.Vielmehr gebe es dafür auch charttechnische Gründe. Denn nachdem am letzten Donnerstag noch die 50-Tage-Linie bei 10,85 Euro nach oben habe durchbrochen werden können, habe der Kurs bereits am Freitag wieder unter der Trendlinie geschlossen. Am Montag sei dann auch noch der darunter liegende GD100 bei 19,74 Euro unterschritten worden. Beides seien für sich genommen Verkaufssignale, was gestern den Kurs weiter unter Druck gesetzt habe.Bei 10,43 Euro käme nun schon die wichtige 200-Tage-Linie in Sicht. Diese sei erst vor rund zehn Handelstagen kurzzeitig unterschritten worden. Zuvor habe die Aktie letzten Herbst längere Zeit unter dem gleitenden Durchschnitt notiert, bevor im September die Aufholjagd begonnen habe.Aktuell dürfte viel darauf ankommen, welche Signale es vom Gewerbeimmobilienmarkt in den USA gebe. Obwohl die Commerzbank dort selbst nicht engagiert sei, sei es aktuell das bestimmende Thema in der Branche.Aus charttechnischer Sicht sei wichtig, zumindest die 200-Tage-Linie bei 10,43 Euro zu verteidigen. Positiv für Anleger sei die geplante Dividende von 0,35 Euro.Investierte bleiben daher dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 21.02.2024)