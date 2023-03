Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der wieder erwachte Konjunkturoptimismus der Anleger habe den deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss spürbar angetrieben. Der DAX habe am Freitag seine Erholung im Tagesverlauf beschleunigt und letztlich 1,64 Prozent höher bei 15.578 Punkten geschlossen. Seit Jahresbeginn liege der Index zwölf Prozent vorne.Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas sei im Februar unerwartet gut ausgefallen. Auch im US-Dienstleistungssektor habe sich die Stimmung nur leicht eingetrübt. Zudem habe sich in der Eurozone der hohe Preisauftrieb auf Herstellerebene zu Jahresbeginn deutlich abgeschwächt.Damit wachse im Markt die Hoffnung, dass die Notenbanken zeitnah den Fuß vom Gas nehmen könnten.Die starken Daten aus China hätten unter anderem die Autowerte beflügelt, für die eine hohe Nachfrage aus Fernost von großer Bedeutung sei. Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) habe die Anleger außerdem mit einem optimistischen Absatzziel für 2023 und einer überraschend hohen Dividende überzeugt. Die VW-Vorzugsaktien seien um 10,6 Prozent nach oben geschnellt und hätten die DAX-Spitze belegt.Die Commerzbank-Aktie habe die Erholung fortgesetzt. Der Titel profitiere weiter von den gestiegenen Zinsen. Die Aktie sei auf den höchsten Stand seit über vier Jahren geklettert. Lufthansa habe im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) um 5,1 Prozent angezogen und zum Wochenschluss erstmals seit 2020 wieder über 10 Euro notiert. Die Fluggesellschaft habe nach zwei Verlustjahren in der Corona-Krise im Jahr 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn erzielt. Im laufenden Jahr wolle Vorstandschef Carsten Spohr den bereinigten operativen Gewinn "deutlich" nach oben treiben.Einen Kursrutsch von 12,5 Prozent hätten im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) die Aktionäre von PVA TePla verkraften müssen. Die Papiere seien damit ans Ende des Nebenwerteindex SDAX gefallen. Der Gründer und Hauptanteilseigner des Technologieunternehmens hatte sich von seinem verbliebenen Aktienpaket getrennt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: