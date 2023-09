Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,854 EUR +2,22% (28.09.2023, 21:21)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,714 EUR +0,85% (28.09.2023, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (28.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei Musik in den Ohren der Anleger: Die Commerzbank setze sich für die nächsten Jahre ehrgeizigere Ziele und wolle ihre Anteilseigner stärker am Unternehmenserfolg beteiligen, wie der Frankfurter DAX-Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitgeteilt habe. Die Aktie könne davon nachbörslich profitieren.Konkret: Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollten in Summe drei Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet werden. Um dies zu erreichen, werde die Ausschüttungsquote für 2024 mindestens 70 Prozent betragen, habe die Commerzbank nach Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat mitgeteilt.Grundsätzlich strebe die Bank an, in den Jahren 2025 bis 2027 mehr als 50 Prozent ihres Gewinns - nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteilen - auszuschütten. Möglich wäre auch, dass der gesamte Gewinn, der danach übrig bleibe, den Anteilseignern zugutekomme - jedoch nicht darüber hinaus wie zuletzt von manchen Analysten gefordert."Die geplante Erhöhung der Ausschüttungsquote ist Ausdruck unserer Zuversicht für die weitere Entwicklung der Bank", so Konzernchef Manfred Knof. Im vergangenen Jahr habe das Geldhaus, dessen größter Anteilseigner der deutsche Staat sei, gut 1,4 Milliarden Euro Überschuss erzielt und damit so viel wie seit 2007 nicht mehr. Für das laufende Jahr peile der Vorstand eine deutliche Gewinnsteigerung an.Und das solle erst der Anfang sein: Die Bank erwarte für das Jahr 2027 "eine gesteigerte Profitabilität" und eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von mehr als 11 Prozent. Im Jahr 2022 habe der Wert bei 4,9 Prozent gelegen, für 2024 seien mehr als 7,3 Prozent angepeilt. Die Eigenkapitalrendite setze den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital und zeige somit, wie effizient ein Unternehmen dieses Geld eingesetzt habe.Wie bei anderen Geldhäusern würden auch bei der Commerzbank die gestiegenen Zinsen die Geschäfte beflügeln. Zudem zahle sich der Sparkurs der vergangenen Jahre aus: Die Commerzbank habe Tausende Stellen gestrichen und die Zahl der Filialen in Deutschland von 1.000 auf 400 geschrumpft. Auch das Auslandsnetz sei verkleinert worden.Details der überarbeiteten Strategie sowie die konkreten Maßnahmen und Ziele für die Jahre 2024 bis 2027 wolle die Commerzbank am 8. November vorstellen. Für diesen Tag sei auch die Veröffentlichung der Zwischenbilanz für das dritte Quartal 2023 geplant.Einen erneuten großangelegten Stellenabbau solle es dieses Mal nicht geben, wie Konzernchef Knof kürzlich angedeutet habe. "Die finanzielle Restrukturierung der Commerzbank ist abgeschlossen, natürlich werden wir weiterhin diszipliniert auf die Kosten schauen", habe Knof bei einer Bankentagung in Frankfurt gesagt. "Wachstum im Kundengeschäft steht im Vordergrund: Wir wollen in beiden Segmenten - im Privat- und Firmenkundengeschäft - weiter wachsen.Das seien gute Nachrichten und sollten der Aktie, die nachbörslich rund zwei Prozent zulegen könne, weiter Auftrieb geben. Nächste Hürde sei nun die wichtige 10-Euro-Marke.Anleger bleiben in jedem Fall weiter dabei und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2023)Mit Material von dpa-AFX